Odbierz 50% rabatu na akcesoria i urządzenia w x-kom!

Z okazji 19 urodzin x-kom przygotował specjalne promocje dla swoich klientów - zobacz, które produkty zostały przecenione i jak zgarnąć 50% rabatu.

Aby skorzystać z promocyjnej oferty na wybrane urządzenia, należy aktywować kod rabatowy prezent podczas składania zamówienia. Promocja trwa tylko do 19 października lub do wyczerpania limitu produktów. Zobaczcie, na co warto zwrócić szczególną uwagę.

Mysz Logitech MX Anywhere 3

Typ myszy: Mobilna

Sensor: Laserowy

Liczba przycisków: 6

Rozdzielczość: 4000 dpi

Cena z kodem: 249 zł

Zobacz również:

Klawiatura Logitech MX Keys

Przeznaczenie: Dom i biuro

Przełączniki: Membranowe

Łączność: Bezprzewodowa

Podświetlenie: Białe

Cena z kodem: 349 zł

Słuchawki Motorola Vervebuds 110

Łączność: True Wireless

Budowa słuchawek: Dokanałowe

Mikrofon: Tak, przy słuchawce

Redukcja hałasu: Nie

Cena z kodem: 69 zł

Słuchawki realme Buds air 2

Łączność: True Wireless

Budowa słuchawek: Dokanałowe

Mikrofon: Tak, przy słuchawce

Redukcja hałasu: Aktywna - ANC

Cena z kodem: 189 zł

Fotel MSI MAG CH120 I

Kolor: Czarny

Materiał: Skóra ekologiczna

Obciążenie: 150 kg

Wysokość siedziska: 475 - 550 mm

Cena z kodem: 799 zł

Sluchawki Jays x-Seven Wireless

Łączność: Przewodowe, Bezprzewodowe

Budowa słuchawek: Nauszne otwarte

Mikrofon: Tak, przy słuchawce

Pasmo przenoszenia: 20 ~ 20000 Hz

Cena z kodem: 222 zł

Zobaczcie także: Świetna promocja w x-kom - rabaty do -51% i dostawa gratis!