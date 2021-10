Odbierz 50 zł rabatu w RTV Euro AGD - tylko do jutra!

Planujesz zakupy w RTV Euro AGD? Skorzystaj z oferty promocyjnej na wybrane produkty. Jak zgarnąć 50 zł rabatu?

W RTV Euro AGD tylko do jutra (tj. 02.10.2021) trwa promocja Zgarnij rabat 50 zł za każde wydane 500 zł na wybrane produkty. Maksymalny rabat to 2000 zł. Co warto kupić, aby zaoszczędzić.

Telewizor Xiaomi Mi LED TV P1 55" (L55M6-6AEU)

Ekran: 55 ", 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia

Złącza: słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 3x HDMI, 2x USB

Cena: 2 100 zł

Xiaomi Mi 10T 6+128GB

Aparaty tylny/przedni: 64 Mpix + 13 Mpix + 5 Mpix / 20 Mpix

Pojemność baterii: 5000 mAh

Pamięć: 6 GB / 128 GB

Wyświetlacz: 6,67 ", 2400 x 1080 pikseli, IPS

System operacyjny: Android 10

Procesor: 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 865

Cena: 1 449 zł

Lenovo IdeaPad 3 15IIL05

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor: Intel® Core™ i5 10gen 1035G1 1,0 - 3,6 GHz

Pamięć: 8 GB DDR4 2666 MHz RAM

Dysk: 256 GB SSD

Grafika: Intel® UHD Graphics

System operacyjny: Windows 10 Home Edition

Cena: 2 499 zł

Siemens TE651319RW EQ.6 plus s.100

Typ ekspresu: automatyczny

Dostępne napoje: Cappuccino, Espresso, Espresso Macchiato, gorąca woda, kawa z mlekiem, Latte Macchiato, spienione mleko

Ciśnienie / Moc: 15 barów / 1500 W

System spieniający mleko: zintegrowany

Cena: 2 449 zł

Oczyszczacz Samsung AX60R5080WD/EU

Maksymalna wielkość pomieszczenia: 60 m2

Wydajność: 467 m3/h

Maksymalny poziom hałasu: 50 dB

Poziom hałasu w trybie nocnym: 20 dB

Filtracja powietrza: 3-stopniowa

Filtry: HEPA 13, węglowy, wstępny

Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza: tak

Tryby pracy: automatyczny, nocny

Czujniki: gazu, kurzu i PM 2,5, nieprzyjemnych zapachów, PM 1,0, PM 10

Cena: 1 599 zł

