Odbierz Apple TV na dwa miesiące za darmo! Selena Gomez potrafi zadbać o fanów

Apple oferuje dwumiesięczny bezpłatny okres próbny Apple TV+ w ramach promocji nowego filmu dokumentalnego "My Mind & Me" z udziałem aktorki i piosenkarki Seleny Gomez.

Fot. Apple / MacRumors

Link URL do oferty został udostępniony przez Gomez na Twitterze jako "specjalny prezent" dla swoich fanów przed filmem dostępności do strumienia na Apple TV+, począwszy od dzisiaj, czyli 4 listopada.

Kliknięcie na link daje "nowym i wykwalifikowanym powracającym subskrybentom" kod do wykorzystania, który jest ważny do 2 grudnia i daje im dwa miesiące dostępu do Apple TV+ za darmo. Subskrypcja automatycznie odnawia się po wygaśnięciu tego okresu, chyba że zostanie wcześniej anulowana (warto pamiętać).

Today is the World Premiere of Selena Gomez: #MyMindAndMe, at @AFIFEST. I’m thrilled to share a special gift to my fans of a 2 month free trial of @AppleTVPlus. Stream the film on Nov 4: https://t.co/ipG1TXPEn5 pic.twitter.com/Wy9xvvH6sf — Selena Gomez (@selenagomez) November 3, 2022

Apple zazwyczaj oferuje siedmiodniowy okres próbny Apple TV+, chyba że klienci kupują urządzenie Apple, w którym to przypadku dostają trzy miesiące za darmo. Można również zdecydować się na jeden miesiąc próbny Apple One, który łączy Apple TV+ z maksymalnie pięcioma innymi usługami Apple.

Film dokumentalny śledzi losy Seleny Gomez przez ostatnie sześć burzliwych lat jej życia, podczas których spędziła czas w zakładzie psychiatrycznym, miała nieudany związek z Justinem Bieberem i przeszła przeszczep nerki po komplikacjach spowodowanych chorobą autoimmunologiczną - toczniem. Dla fanów aktorki i piosenkarki to istna gratka, a teraz mogą przeżyć z nią najlepsze i najgorsze chwile całkowicie za darmo.