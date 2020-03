Odbierz bezpłatną paczkę z 7 GB internetu od T-Mobile

Trwające zagrożenie epidemiczne sprawia, że coraz częściej korzystamy z zasobów internetu – pracujemy, uczymy się, robimy zakupy czy oglądamy filmy i seriale. Aby dostęp do materiałów był tańszy i łatwiejszy wszyscy klienci T-Mobile na kartę, MIX oraz Heyah będą mogli skorzystać z bezpłatnej paczki danych 7 GB na 7 dni.

Sieć komórkowa T-Mobile po raz kolejny zachęca swoich użytkowników do pozostania w domu, proponując nową ofertę. Wszyscy klienci T-Mobile na kartę, MIX oraz Heyah mogą za darmo aktywować pakiet dodatkowego transferu danych, z którego będą mogli skorzystać przez tydzień. Dzięki temu użytkownicy zyskają bezpłatny dostęp do wszelkich komunikatorów oraz aplikacji, co zdecydowanie wspomoże naukę czy pracę online.

Promocja potrwa od 25 marca do 1 kwietnia 2020 roku. Aby aktywować pakiet danych 7 GB na 7 dni wystarczy wysłać SMS-a o treści „TAK” na odpowiedni numer, wskazany przez operatora:

T Mobile na kartę – 80401,

T Mobile MIX – 80404,

Heyah na kartę – 80402.

Oficjalną informacje znajdziecie na stronie: www.t-mobile.pl

