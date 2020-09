Odbierz zwrot 200 zł przy zakupie telewizora lub smartfona w sieci Plus

Ruszyła właśnie nowa promocja, w której możecie otrzymać zwrot 200 zł przy zakupie Motoroli Edge lub 55-calowego telewizora Samsung UHD 4K Smart TV. Kto może skorzystać z oferty i jakie są zasady?

Nie codziennie zdarza nam się zaoszczędzić 200 zł podczas zakupów, dlatego warto zainteresować się nową promocją sieci Plus. Jeśli planujesz zakup nowego smartfona czy telewizora to świetna okazja, aby skorzystać z ofert Cashback 200 zł i Telewizor z Premią. Promocja potrwa odpowiednio do 21 października lub 4 listopada, lecz pula nagród w postaci zwrotu 200 zł jest ograniczona.

Z promocji mogą skorzystać nowi klienci oraz osoby przedłużające umowę.

Jak odebrać 200 zł za zakup Motorola Edge?

Kup smartfona Motorola Edge w dniach od 21.09 do 21.10.2020 r., Wyślij bezpłatny SMS o treści ZWROTEDGE na numer 80250 do 4.11.2020 r., Odbierz SMS z 8-cyfrowym KODEM (numerem transakcji) oraz 4-cyfrowym PINEM do transakcji w ciągu 45 dni, W ciągu 14 dni udaj się z KODEM i PINEM do wybranego własnego bankomatu Euronet i wypłać pieniądze.

Motorola Edge dostępna jest w Plusie za 149 zł na start i np. 36 rat 0% po 79 zł za sprzęt w ofercie abonamentowej.

Czym charakteryzuje się smartfon?

Szybki procesor 5G Qualcomm Snapdragon 765,

6 GB pamięci RAM,

pamięci RAM, 128 GB pamięci masowej,

pamięci masowej, Bateria o pojemności 4500 mAh ,

, Ekran Endless Edge o przekątnej 6,7" , zagięty po obu stronach pod kątem niemal 90° stopni,

o przekątnej , zagięty po obu stronach pod kątem niemal 90° stopni, Potrójny aparat z matrycą o rozdzielczości 64 Mpx , ultraszerokokątny obiektyw, ultrazoom oraz aparat Macro Vision.

, ultraszerokokątny obiektyw, ultrazoom oraz aparat Macro Vision. Pobieranie plików z maksymalną szybkością technologiczną do 600 Mb/s ,

, Dwa wbudowane głośniki stereo.

Jak odebrać 200 zł przy zakupie telewizora Samsung UHD 4K Smart TV 55"

Kup TV Samsung UHD 4K Smart TV 55" TU7172 w dniach od 21.09 do 5.11.2020 r., Wyślij bezpłatny SMS o treści ZWROTTV na numer 80250 do 19.11.2020 r., Odbierz SMS z 8-cyfrowym KODEM (numerem transakcji) oraz 4-cyfrowym PINEM do transakcji w ciągu 45 dni, W ciągu 14 dni udaj się z KODEM i PINEM do wybranego własnego bankomatu Euronet i wypłać pieniądze.

Telewizor Samsung UHD 4K Smart TV 55” TU7172 dostępny jest w Plusie za 199 zł na start i np. 36 rat 0% po 53 zł za sprzęt w ofercie abonamentowej od 30 zł miesięcznie. Nowi klienci Plusa za internet Plus Światłowód i telewizję kablową IPTV w programie smartDOM płacą 60 zł miesięcznie (po rabatach: 10 zł za e-fakturę i 10 zł za smartDOM), a obecni 50 zł miesięcznie (po rabatach: 10 zł za e-fakturę i 20 zł za smartDOM).

Czym charakteryzuje się telewizor?

Procesor Crystal 4K ,

, Przewyższa Full High Definition, oferuje bowiem 4x więcej pikseli ,

, Krystaliczny wyświetlacz gwarantujący trwałe kolory i wyraźne detale,

gwarantujący trwałe kolory i wyraźne detale, Kompatybilność z technologią HDR10+ , która zwiększa gamę poziomów jasności na telewizorze,

, która zwiększa gamę poziomów jasności na telewizorze, System Maskowania Kabli ,

, Smukły i elegancki design ,

, Do telewizora dołączony jest wielozadaniowy pilot, który pozwala na zarządzanie nie tylko treścią, ale również większością urządzeń, które są podłączone do telewizora.

Jak wypłacić zwrot?

W bankomacie własnym Euronet na ekranie powitalnym wybierz pole "Transakcje bez karty" (czarne pole, w prawym dolnym rogu), W menu naciśnij przycisk "Wypłata bez karty" (prawa kolumna), Podążaj zgodnie ze scenariuszem transakcyjnym. Wpisz Nr Transakcji, Kwotę i Kod.

