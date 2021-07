Oddaj stary smartfon i zdobądź nowy w T-Mobile

T-Mobile rozpoczyna akcję w duchu zero-waste. Oddając swój stary telefon, zyskujesz środki na nowy sprzęt.

Zwykle nasze rozstanie ze starym smartfonem kończy się na odłożeniu go do szuflady lub bezowocnym szukaniu nowego nabywcy. Ilość takich przypadków rośnie z roku na rok, a elektrośmieci przybywa. Aby dać im drugie życie i zadbać o naszą planetę, T-Mobile startuje z nową akcją wymiany używanych smartfonów.

Od 15 lipca 2021 roku zamiast chować urządzenie w szafce, możesz przynieść je do jednego z salonów, zyskać środki na nowy sprzęt, a przy okazji zrobić coś dobrego dla środowiska.

Za zużyty smartfon możesz otrzymać nawet do 2899 zł na zakup nowego urządzenia. Akcja obejmuje kilkadziesiąt modeli, wśród których znajdziemy smartfony marek takich jak Samsung, Apple, Xiaomi, Motorola, Huawei, Oppo, LG, Nokia czy Sony. Wystarczy przynieść urządzenie, do tego bez konieczności szukania pudełka czy ładowarki. Smartfon może nosić ślady użytkowania, jednak powinien być sprawny (np. móc połączyć się z internetem), co stanowi element procedury wyceny. Oddany przez Ciebie sprzęt zyska drugie życie i trafi do nowego użytkownika lub zostanie przeznaczony na komponenty w procesie produkcji. Dzięki temu będziesz mógł zyskać nowy telefon z oferty T-Mobile razem z abonamentem lub bez, w elastycznych ratach 0%.

Więcej informacji na temat akcji wymiany smartfonów oraz sklepów realizujących usługę możesz znaleźć na stronie T-Mobile.

