Oddech, koncentracja, prokrastynacja - trzy aplikacje pomocne w pracy

Nie wiesz, jak zrelaksować się w pracy i nie stracić przy tym cennego czasu? Skorzystaj z aplikacji z naszej listy - wystarczy kilka minut, żeby poczuć się lepiej.

Spis treści

Relax Lite: Stress Relief - Oddech

Jest to opcja dla ludzi, których praca może być stresująca. Aplikacja bazuje na jednym z najpopularniejszych sposobów redukowania stresu - ćwiczeniach oddechowych. W Relax Lite znajdziesz sesje treningowe powiązane z muzyką dopasowaną do każdej fazy oddechu oraz tryb medytacji. Do tego ma bardzo prostą obsługę bez zbędnych funkcji, które mogą Cię rozpraszać. Żeby rozpocząć trening wystarczy wybrać tryb, który Cię interesuje (medytacja albo ćwiczenia oddechowe) oraz poziom zaawansowania. Kilka minut wystarczy, żeby poczuć się lepiej.

Forest - Koncentracja

Genialna aplikacja, dzieki której zadbasz nie tylko o dobro swoje, ale też o dobro planety. W aplikacji Forest (jak można się spodziewać) sadzimy drzewa. W jaki sposób? Ustalamy czas, przez jaki mamy pracować, uczyć się itd. i odkładamy telefon. Jeżeli osiągniemy cel tj. nie sięgniemy po telefon przez wyznaczony okres, to zasadzimy drzewo i otrzymamy punkty. Stosunkowo niewielkiej ilości wirtualnej waluty wystarczy, by odblokować cytrusa, dąb z drewnianym domkiem itd. Kiedy na naszym koncie pojawi się jednak większa suma, będziemy mogli przeznaczyć ją na prawdziwe drzewo, które zostanie posadzone przez twórców aplikacji.

Do Nothing For 2 Minutes - Prokrastynacja

Dlaczego ten tytuł pojawił się na liście aplikacji pomocnych w pracy? To bardzo proste. Deweloperzy zachęcają do nicnierobienia przez dwie minuty. Co więcej, nie możesz dotykać touchpada ani klawiatury, w przeciwnym razie stoper zacznie odliczcać czas od nowa. Takie ćwiczenie pomoże na chwilę się "wyłączyć" i odetchnąć, przestać wykonywać pracę według schematu i wreszcie obudzić swoją kreatywność. No i nie zapominajmy, że 2 minuty świadomego nicnierobienia są lepsze od 8 godzin nieświadomej ucieczki od obowiązków.