Oddworld: Soulstorm - posiadacze PS5 z PS Plus otrzymają grę za darmo

Oddworld: Soulstorm otrzymało nowy gameplay, datę premiery, a także ogłoszenie, które ucieszy wszystkich posiadaczy konsoli PS5.

Seria Oddworld jest z nami już niemal ćwierć wieku. Pierwsza odsłona cyklu - Oddworld: Abe’s Oddysee zadebiutowała we wrześniu 1997 roku. Od tamtej pory doczekaliśmy się licznych produkcji w tym niezwykłym uniwersum wykreowanym przez studio Oddworld Inhabitants.

Tym razem twórcy postanowili powrócić do korzeni serii i w Oddworld: Soulstorm znajdziemy wiele nawiązań do kultowego Oddworld: Abe's Exoddus. Po raz kolejny mamy zatem do czynienia z rozbudowaną grą platformową, w której to wcielmy się w Abe'a. Mimowolnego bohatera, który za wszelką ceną musi uratować swoich pobratymców i stanąć przeciwko złowrogim korporacjom.

Podczas zakończonego właśnie State of Play, twórcy gry zaprezentowali nowy, obszerny gameplay z gry. Co więcej poznaliśmy również dokładną datę premiery Oddworld: Soulstorm, która odbędzie się już 6 kwietnia. To jednak nie koniec niespodzianek. Posiadacze konsol PlayStation 5 i abonamentu PS Plus będą mogli już w dniu debiutu tytułu pobrać go za darmo! Ta wyjątkowa promocja potrwa miesiąc i zakończy się 3 maja.

Śmiało możemy zatem założyć, że właśnie poznaliśmy pierwszą kwietniową grę w ramach PS Plus.

