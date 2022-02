Odkryto ekstremalnie obcą planetę z metalową atmosferą

Naukowcy odkryli niezwykły skład chemiczny atmosfery odległego olbrzyma.

WASP-189b to egzoplaneta krążąca wokół gwiazdy, oddalona od nas o około 322 lat świetlnych i znajdująca się w gwiazdozbiorze Wagi. Astronomowie nazywają ją gorącym Jowiszem, oddalonym od swojej gwiazdy macierzystej w odległości 20 razy mniejszej, niż ta dzieląca Ziemię i Słońce.

Powoduje to bardzo wysoką temperaturę atmosferyczną sięgającą 3200 stopni Celsjusza po stronie dziennej. Jest wystarczająco gorąco, aby zagotować metale, takie jak żelazo, chrom i magnez, co doprowadza je do stanu gazowego i pozwala im stworzyć warstwową atmosferę wokół planety, na którą wskazuje także brak wykrytych linii spektralnych, które można by przypisać do konkretnych pierwiastków.

Naukowcy z Uniwersytetu w Bernie, Uniwersytetu Genewskiego i Uniwersytetu Lund w Szwecji odkryli niezwykły skład chemiczny tej atmosfery dzięki danym z teleskopu kosmicznego CHEOPS i spektrografu HARPS w obserwatorium La Silla w Chile. Bibiana Prinoth, główna autorka badania tłumaczy odkrycie:

Zmierzyliśmy światło pochodzące od gwiazdy macierzystej planety i przechodzące przez jej atmosferę. Gazy pochłaniają część światła gwiazdy, podobnie jak ozon pochłania część światła słonecznego w ziemskiej atmosferze, tym samym pozostawiają swój charakterystyczny „odcisk palca”. Z pomocą HARPS byliśmy w stanie zidentyfikować odpowiadające im substancje.

Wśród zidentyfikowanych znalazły się żelazo, chrom, wanad, magnez i mangan. Zauważono również tlenek tytanu, który okazał się szczególnie interesujący dla badaczy. Kevin Heng, profesor astrofizyki na Uniwersytecie w Bernie dodał:

Tlenek tytanu pochłania promieniowanie krótkofalowe, takie jak promieniowanie ultrafioletowe. Jego wykrycie może zatem wskazywać na warstwę w atmosferze WASP-189b, która oddziałuje z promieniowaniem gwiazdowym, podobnie jak warstwa ozonowa na Ziemi.

Planety z metaliczną atmosferą nie powinny nas już dziwić, jeśli weźmie się pod uwagę obfitość żelaza we wszechświecie, jednak odkrycie to jest co najmniej fascynujące. Myśląc o powietrzu nie myślimy zwykle o metalu...

Źródło: techradar.com