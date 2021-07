Odkryto kość olbrzymiego nietoperza wampira, który wyginął całkiem niedawno

W Argentynie odkryto fragment szczęki wymarłego nietoperza z gatunku Desmodus draculae, potocznie określanego jako nietoperz wampir olbrzymi.

Choć nietoperze stanowią około 20% wszystkich ssaków na świecie, to wciąż o ich pochodzeniu wiadomo stosunkowo niewiele. Dlatego też, każde nowe odkrycie paleontologiczne jest na wagę złota dla zajmujących się badaniami tych zwierząt naukowców. Nic więc dziwnego, że najnowsze znalezisko, którego dokonano w Argentynie wzbudza ogromne emocje. Tym bardziej, że chodzi o ogromnego nietoperza wampira.

Źródło: Andrea Bohl/Pixabay

Nietoperze wampiry

Choć owiane złą sławą i budzące grozę nietoperze wampiry są kojarzone głównie z legendą o Drakuli, to są to pokojowe oraz łagodne stworzenia. Co prawda piją krew, jednak proces ten jest raczej mało inwazyjny, ponieważ substancje zawarte w ich ślinie sprawiają, że ugryzienie jest niemal niewyczuwalne, a rana po nim szybko się zasklepia. Problemem jest jednak to, iż istoty te przenoszą choroby takie, jak choćby wścieklizna czy malaria.

Spośród około 1400 gatunków nietoperzy na świecie, zaledwie trzy żywią się krwią. Co ciekawe, biologicznie są one blisko spokrewnione co sugeruje, że wszystkie nietoperze wampiry w historii mają tego samego przodka, czyli zjawisko hematofagii pojawiło się jedynie raz w całej ewolucji tych ssaków.

Wampir olbrzymi

Istnienie nietoperzy z rodzaju Wampir olbrzymi, czyli Desmodus draculae odkryto po raz pierwszy w 1988 roku, jednak teraz grupa badaczy współpracująca z Muzeum de Miramar w Argentynie dokonała wyjątkowego odkrycia. Odnaleźli oni bowiem fragment kości szczęki tego wymarłego gatunku, który był aż o 30% większy, od największego żyjącego współcześnie przedstawiciela tego rodzaju – Wampira pospolitego. Tym samym, Wampir olbrzymi mógł się pochwalić rozpiętością skrzydeł na około 50 cm.

Źródło: Museo de Miramar

Cóż, na szczęście wampiry nie osiągają takich rozmiarów, jak niektóre, nawet dzisiejsze rodzaje nietoperzy. A największy z nich to obecnie Rudawka wielka, której samo ciało mierzy do 32 cm, a rozpiętość skrzydeł dochodzi do 170 cm.

Mała kość – olbrzymie odkrycie

Znaleziona w jaskini blisko Buenos Aires kość jest nie tylko rzadkim, ale cennym odkryciem. Umożliwiła ona już teraz bowiem określenie, że choć zwierzęta te wyewoluowały dawno, to wyginęły zaledwie kilkaset lat temu. Co ciekawe, naukowcy z Laboratorium Paleontologicznego w Argentynie stwierdzili również, że osobnik, do którego należy kość zamieszkiwał jaskinię w tym samym czasie, co Leniwiec olbrzymi i możliwe, iż żywił się jego krwią.

