Odkryto nowe planety nadające się do życia

Zidentyfikowane przez astronomów egzoplanety o nazwie Hycean mogą stanowić duży krok naprzód w poszukiwaniu obcego życia.

Te gorące, pokryte oceanami egzoplanety, mają dużo wodoru w atmosferze i są nadzieją na znalezienie biosygnatur życia poza naszym Układem Słonecznym.

Dotychczas astronomowie badający inne planety zwracali uwagę na obiekty o podobnej wielkości, masie, temperaturze i składzie atmosferycznym, co Ziemia. Jednak naukowcy z University of Cambridge uważają, że istnieje więcej obiecujących perspektyw. Kierujący badaniami, dr Nikku Madhusudhan powiedział:

Planety Hycean otwierają zupełnie nową drogę w naszych poszukiwaniach życia gdzie indziej.

Hycean mogą być bowiem do 2,6 razy większe niż Ziemia i osiągać temperaturę atmosfery bliską 200 stopni Celsjusza, ale jednocześnie posiadać cechy umożliwiające istnienie dużych oceanów mogących wspierać życie mikrobiologiczne. Planety te pozwalają również na stworzenie znacznie szerszej strefy nadającej się do zamieszkania w porównaniu z innymi planetami podobnymi do Ziemi.

Zobacz również:

Astronomowie muszą ustalić, czy każda z planet leży w ekosferze swojej gwiazdy oraz odszukać sygnatur molekularnych w celu zbadania struktury atmosferycznej i wewnętrznej planety. Istotne są również biosygnatury, które mogłyby wskazywać na możliwość istnienia życia: tlen, ozon, metan i podtlenek azotu.

Zasadniczo, kiedy szukaliśmy różnych sygnatur molekularnych, skupialiśmy się na planetach podobnych do Ziemi, co jest rozsądnym miejscem do rozpoczęcia, ale uważamy, że planety Hycean dają większą szansę na znalezienie kilku biosygnatur śladowych. To ekscytujące, że warunki nadające się do zamieszkania mogą istnieć na planetach tak odmiennych od Ziemi.

Zobacz także: Tak będzie wyglądać ciężarówka Tesli [Zobacz zdjęcia]

Źródło: phys.org