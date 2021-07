Odkryto skamieniałe fale prehistorycznego tsunami

Naukowcy odkryli skamieniałe megafale utworzone przez tsunami wywołane uderzeniem asteroidy, która zabiła dinozaury. Zobacz, jak wyglądają prehistoryczne ślady kataklizmu.

Gigantyczna asteroida, która zakończyła erę dinozaurów, uderzyła w Ziemię na przełomie kredy i paleogenu, w teren, który obecnie jest półwyspem Jukatan w Meksyku. Najnowsze badania opublikowane w czasopiśmie Earth and Planetary Science Letters ujawniły, że naukowcom udało się odnaleźć bezpośredni dowód tego zmieniającego świat kataklizmu. To skamieniałe megafale z tsunami, które nastąpiło bezpośrednio po nim.

Asteroida sprzed 66 milionów lat, wywołała tsunami, trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów i rozległe pożary. W sumie wyginęło aż trzy czwarte życia na Ziemi, w tym dinozaury i około 93 procent ssaków. Naukowcom z University of Louisiana w Lafayette udało się odkryć fizyczne dowody katastrofy, jaką było ówczesne tsunami.

Skamieniałe megafale z gigantycznych fal odciśniętych w skale są oddalone od siebie średnio o 600 m i mają ok. 16 m wysokości, a ich orientacja dokładnie pokrywa się z kraterem uderzeniowym Chicxulub. Przełomowe odkrycie w danych z obrazowania sejsmicznego pod Luizjaną w południowych Stanach Zjednoczonych zostało zebrane przez amerykańską firmę Devon Energy, podczas poszukiwania zasobów ropy naftowej.

Zdjęcie sejsmiczne megafal pod Luizjaną; Kaare Egedahl

Okazuje się, że kiedy doszło do kataklizmu, region krateru znajdował się 60 m pod wodą, co sprawiło, że zjawisko utrzymało się do dzisiaj. Dno morskie trzymało się pofałdowanego wzoru, dopóki nie uległo skamieniałości.

To nowe odkrycie dodaje więcej fizycznych wskazówek dotyczących wydarzeń, które nastąpiły po uderzeniu w Chicxulub. Przypomnijmy, że jakiś czas temu inne badania wykazały masowe miejsca śmierci ryb wyrzuconych przez tsunami i zakopanych w błocie w odległości 3000 km od miejsca kataklizmu, a nawet zeszklone opady z parującej skały.

Źródło: newatlas.com