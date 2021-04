Odkryto, że ostatni sterownik Adrenalin dokonuje małego cudu

AMD wypuściło sterownik Adrenalin 21.4.1, a dzisiaj serwis TechPowerUp nazwał go "magicznym". Okazało się, że wpływa on na jeden z bardzo ważnych aspektów funkcjonowania kart graficznych.

A o co konkretnie chodzi? Przypomnę najpierw, że ten ostatni sterownik to Adrenalin 21.4.1. AMD opublikowało co prawda pełną listę zmian, ale o tej jednej nie wspomniało - czy to przez zapomnienie, czy po prostu chciało zrobić graczom niespodziankę. Dopiero specjaliści ze wspomnianego serwisu odkryli, że wpływa on znacznie na redukcję konsumpcji mocy przez karty graficzne Radeon RX 6800.

Jednak nie jest to poprawka wyłącznie dla miłośników gamingu. Mniejsze zapotrzebowanie na energię dotyczy to zarówno gier, jak i odtwarzania multimediów oraz korzystania z aplikacji. Największą różnicę widać przy wspomnianych multimediach - sterownik redukuje zapotrzebowanie na moc z 50 na 32 W! Co prawda jest to wciąż więcej, niż u konkurencji (w RTX 3080 to 27W, a w RTX 3070 18W), jednak i tak postęp w stosunku do bazowej wartości widać spory. Poniższe zestawienie pokazuje różnice we wszystkich aspektach pracy.

