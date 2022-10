Odkurza, mopuje i myje - ten robot wyręczy Cię w kompleksowym sprzątaniu, a potem sam się oczyści

Nowoczesny sprzęt nie tylko poszerza możliwości, ale i ułatwia nam codzienne, nielubiane obowiązki. Jeśli na myśl o sprzątaniu robi Ci się słabo, ten robot sprzątający pozwoli Ci zachować porządek w domu, a tuż po nim - samoczynnie się oczyści. Sprawdź, na co jeszcze stać nowoczesne urządzenie.

Roboty sprzątające - dla kogo są dedykowane?

Posiadanie wyspecjalizowanych urządzeń sprzątających na wyposażeniu mieszkania może okazać się przydatne niemal dla każdego. Dlaczego? Innowacyjne roboty są nieustannie dopracowywane, tak więc jest to alternatywa nie tylko dla osób cierpiących na chroniczny brak czasu lub chęci, ale również perfekcyjnych gospodarzy, którzy zauważą najmniejszą warstwę kurzu. Stosowane technologie umożliwiają wysprzątanie domu z dużą precyzją, a pewne modele - mogą okazać się bardziej dokładne niż ludzka ręka. Jeśli dodamy do tego oszczędność czasu, sterowanie za pomocą aplikacji...wybór staje się łatwiejszy. Na rynku pojawiła się kolejna nowość będąca funkcją, która może przekonać kolejne grono klientów. Jest to baza, która gwarantuje automatyczne oczyszczanie robota! Wzięliśmy pod lupę jeden z najnowszych modeli od firmy z ponad 300 patentami i 6 międzynarodowymi nagrodami w dziedzinie designu - Roidmi.

Roidmi EVA

Odkurza, mopuje i myje - Roidmi EVA

Niegdyś kompleksowe sprzątanie wymagało od nas kilkugodzinnej pracy, która dzieliła się na odkurzanie, mycie podłóg, a następnie - czyszczenie zbiornika na kurz, pranie mopa i osuszanie. W obliczu tak wielu wyzwań, mieszkanie lśniło, a my poświęcaliśmy niemal pół dnia na konieczne obowiązki. Dziś, roboty mogą wykonać to za nas i to wcale nie gorzej! Najnowszy model Roidmi EVA posiada liczne cechy, które mogą świadczyć o zadowalającej funkcjonalności.

Moc ssania: 3200 Pa

Prędkość mopa: 180 obr./min.

Pojemność akumulatora: 5200 mAh

Do wysprzątania 250m2 na jednym cyklu

Czas ładowania: 5h

Czujniki: Wykrywający przeszkody, LDS - laserowe skanowanie pomieszczenia

Robot sprzątający nie wymaga od nas większej ingerencji, albowiem jest zdolny do automatycznego oczyszczania. Gdy mowa o pojemniku na kurz (0,3 l), zawartość jest przenoszona do głównego zbiornika - 3 litrowy pojemnik należy uprzątnąć zaledwie raz, na 60 dni. Wyposażenie Roidmi EVA w bazę samoczyszczącą, pozwala na wyczyszczenie nakładek mopujących - zarówno w trakcie sprzątania (aby nie przenosić możliwych zabrudzeń na dalszą powierzchnię), jak i tuż po nim. Jest to możliwe dzięki dwóm zbiornikom na wodę czystą oraz brudną. Wszystko to, pozwala nam zaoszczędzić sporo czasu, a przy okazji wyręczyć w nielubianych obowiązkach. Czas wolny poświęć hobby lub rodzinie, a po powrocie - zastań czysty dom.

Źródło: Roidmi

Czy Roidmi EVA jest synonimem nowoczesności?

Dziś wiele mówi się o innowacjach i rozwiązaniach na miarę XXI wieku. Mamy coraz mniej czasu dla siebie, dla bliskich, a tym bardziej na domowe obowiązki. Technologia okazuje się wówczas wyjątkowo przydatna, aby odciążyć nas w nierzadko prozaicznych czynnościach. Kiedyś - byłoby to wyłącznie skrytą fantazją. Roidmi EVA ma duży potencjał na nazwaniem sprzętu synonimem nowoczesności. Nie tylko z uwagi na stworzenie robota zdolnego do automatycznego oczyszczania mopa, ale również dodatkowe funkcje takie jak m.in. zdalna obsługa. Sterowanie może odbywać się poprzez aplikację mobilną oraz asystenta głosowego (Google, Alexa). Sprzęt posiada moduł Wi-Fi, tak więc bezprzewodowa łączność nie stanowi wyzwania. Jeśli więc szukasz robota sprzątającego, który zachowa twój dom w należytym porządku, a przy okazji - ograniczy konieczność ingerencji w pracę, warto rozważyć zakup Roidmi EVA.

Źródło: Roidmi

Roidmi EVA - cena i dostępność

Nowoczesny robot sprzątający już pojawił się w polskich sklepach, koszt urządzenia to około 3549 zł. Jest on dostępny m.in. pod tym linkiem Używając specjalnego kodu ROIDMI-EVA kupisz go w cenie 3199 zł. Uwaga, promocja jest ograniczona czasowo!