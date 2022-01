Odkurzacz Xiaomi powraca do Lidla! Czy warto kupić? [20.01.2022]

W sieci sklepów Lidl ponownie jest dostępny odkurzacz akumulatorowy Xiaomi Mi BHR4636GL. Odpowiadamy, czy warto go kupić.

Urządzenia Xiaomi od dłuższego czasu cieszą się niezwykłą popularnością. Nie ma w tym nic dziwnego - firma produkuje dobry jakościowo sprzęt i sprzedaje go w przystępnych cenach. Niedawno produkty tej marki trafiły do sklepów sieci Lidl, był to między innymi odkurzacz akumulatorowy Xiaomi.

Jakie cechy powinien posiadać dobry odkurzacz akumulatorowy?

Oprócz własnych preferencji przy wyborze odkurzacza pionowego powinniśmy zwrócić uwagę na kilka jego cech.

Przede wszystkim, ważną rolę odgrywa moc urządzenia. Dzięki mocnemu urządzeniu odkurzanie nie zajmie nam dużo czasu, a sam proces sprzątania będzie kosztował nas mniej nerwów.

Kolejnym elementem jest waga i wymiary odkurzacza. Ciężkie, niewygodne urządzenie sprawi, że szybko odechce nam się sprzątać oraz dodatkowo po każdym sprzątaniu będziemy odczuwać zmęczenie.

Warto zwrócić uwagę na to, czy odkurzacz jest przewodowy czy bezprzewodowy oraz czy musi mieć worek na kurz. Są to cechy, nad którymi trzeba się zastanowić, ponieważ również wpływają one na komfort sprzątania.

Czy warto kupić odkurzacz akumulatorowy Xiaomi?

Parametry:

moc: 50 W

czas pracy: 45 min

zasilanie: akumulatorowe

waga: 1.2kg

uniwersalny - do różnych podłóg

odkurzanie na sucho

bezworkowy

bezprzewodowy

technologia cyklonowa

3 poziomy filtracji

filtr HEPA

regulacja siły ssania

Można powiedzieć, że odkurzacz Xiaomi jest dość mocny i jednocześnie lekki. Bezprzewodowa konstrukcja da nam więcej swobody podczas sprzątania i przechowywania urządzenia. Technologia cyklonowa oraz 3-stopniowa filtracja przełoży się również na skuteczność sprzątania. Jeszcze lepszą wiadomością jest to, że cena za taki odkurzacz nie jest wysoka.

Odkurzacz akumulatorowy jest dostępny do kupienia w Lidlu pod tym linkiem.

Aktualizacja 03.01.2022

Odkurzacze Xiaomi spotkały się z dużym zainteresowaniem w sieci sklepów Lidl i niestety zostały wyprzedane. Urządzenie obecnie jest dostępne w sklepach RTV euro AGD oraz OleOle w cenie 399 zł.

Aktualizacja 09.01.2022

Obecnie odkurzacz pionowy Xiaomi jest dostępny w promocji w sklepie OleOle. Cena ze zniżką to 379,99 zł - przejdź do promocji. Zamówiony dzisiaj towar może być dostarczony już jutro.

Aktualizacja 20.01.2022

Po długiej przerwie odkurzacz pionowy Xiaomi powraca do sklepów Lidl! Ostatnio został wyprzedany w kilka dni, więc jeśli od dawna polujesz na ten model, pośpiesz się z zamówieniem. Odkurzacz jest dostępny pod tym linkiem.

