Odkurzacz i mop parowy w jednym? Takie cudo LG zaprezentuje na CES 2023

Na tegorocznych targach CES firma LG przedstawi wiele interesujących produktów ze świata AGD, w tym pierwszy odkurzacz pionowy z dyszą parową. Na takie rozwiązanie czekałam.

Jeśli myśleliście, że w temacie odkurzaczy bezprzewodowych nie dzieje się od dawna nic ciekawego, to warto zwrócić uwagę na najnowszy pomysł LG - odkurzacz CordZero A9 Kompressor™, wyróżniony nagrodą CES 2023 Innovation Award. Po raz pierwszy do dyspozycji mamy tyle różnych funkcji w jednym urządzeniu - odkurzanie, mycie na mokro oraz, co najważniejsze, mopowanie parowe. Co więcej, urządzenie zostało wyposażone w stację dokującą All-in-One Tower umożliwiającą nie tylko przechowywanie i ładowanie odkurzacza, ale także pozwalającą na automatyczne opróżnianie pojemnika na zanieczyszczenia.

Nasz nowy odkurzacz CordZero A9 Kompressor z dyszą parową to prawdziwie wszechstronne urządzenie do sprzątania. Pozwala użytkownikom wyczyścić każdą powierzchnię w domu dzięki skutecznemu odkurzaniu oraz sprzątaniu na mokro i mopowaniu parowemu. LG będzie nadal opracowywać innowacyjne urządzenia AGD i do sprzątania, aby zapewnić użytkownikom zdrowszy dom i większą wygodę

- podkreślił Lyu Jae-cheol, prezes LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company.

Nowa funkcja, nowa jakość sprzątania

Owszem, na rynku mamy już odkurzacze bezprzewodowe, które posiadają możliwość mopowania podłogi, ale w przypadku modelu od LG możemy liczyć na jeszcze jedną funkcjonalność, a mianowicie czyszczenie za pomocą pary. Ten sposób czyszczenia podłogi jest bardziej skuteczny i efektywny, szczególnie przy bardziej uporczywych zabrudzeniach. Jak podaje producent, podczas mopowania parowego nakładki mopa są utrzymywane w temperaturze około 60°C, dzięki czemu plamy schodzą o wiele szybciej i łatwiej niż w przypadku tradycyjnego mycia.

Dysza parowa została wyposażona w dwa czujniki zapobiegające przegrzewaniu generatora pary, a także w automatyczny system doprowadzania wody do nakładek. Uzupełnieniem całości jest stacja bazowa All-in-One Tower - tutaj możemy odwiesić i naładować odkurzacz po zakończonym sprzątaniu, a także automatycznie opróżnić zbiornik na zanieczyszczenia. Wygląda więc na to, że mamy wszystko, co niezbędne, aby komfortowo i sprawnie posprzątać nasze mieszkanie.

O innych możliwościach odkurzacza, dowiemy się z pewnością więcej po prezentacji na targach CES 2023.

Osobiście najbardziej ciekawi mnie cena urządzenia oraz kiedy, i czy w ogóle, odkurzacz trafi na polski rynek. Pozostaje nam czekać na konkrety.

Źródło: lgnews.pl