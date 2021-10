Odkurzacze bezprzewodowe Dyson - nowe modele już są!

Na rynku odkurzaczy bezprzewodowych pojawiły się nowe modele marki Dyson, wyposażone w szereg nowoczesnych i ulepszonych technologii. Sprawdzamy, jakie funkcje posiadają.

Firma Dyson w tym tygodniu zaprezentowała nową serię odkurzaczy pionowych: Dyson V15 Detect i Dyson V12 Detect Slim. To urządzenia wyposażone m.in. laser, który ułatwia wykrywanie kurzu. Jak podkreśla producent, dzięki tej technologii możliwe jest wykrycie cząsteczek kurzu o średnicy zaledwie 10 mikronów. Nie zabrakło również innych udogodnień oraz ulepszeń.

W głowicę czyszczącą wbudowaliśmy laser diodowy, umieszczając go dokładnie 7,3 mm nad poziomem podłogi pod kątem 1,5 stopnia, aby maksymalnie zwiększyć kontrast pomiędzy kurzem a podłogą

Akustyczny czujnik piezoelektryczny

Nowością jest także zastosowany czujnik piezoelektryczny umieszczony we wlocie do pojemnika, dzięki któremu informacje dotyczące rozmiarów i ilości zanieczyszczeń pojawiają się na wyświetlaczu LCD wbudowanym w urządzenie. Jak to działa? Drobinki kurzu uderzają w czujnik, a jego drobne drgania przetwarzane są na sygnały elektryczne i wyświetlane na ekranie. Co istotne, rozmiary i ilości mikroskopijnych cząsteczek są mierzone i zliczane do 15 000 razy na sekundę.

Ważne jest także to, że moc ssania dostosowuje się do ilości zanieczyszczeń - w trybie Auto, jeśli czujnik wykryje większą ilość kurzu, moc ssania zwiększa się automatycznie.

Technologia anti-tangle

Pomyślano także o nowej formule szczotki, która ma zapobiegać plątaniu się włosów podczas odkurzania. Nowa szczotka High Torque z technologią Anti-tangle została zaprojektowana w taki sposób, aby włosy czy sierść zwierząt nie zaplątywały się w wałek i trafiały prosto do pojemnika. Głowica została wzbogacona o rząd 56 poliwęglanowych ząbków, przypominający grzebień.

Ulepszony system filtracji

Odkurzacze Dyson V15 Detect i V12 Detect Slim wyposażone są w zaawansowany system 5-stopniowej filtracji, który - jak podkreśla producent - wychwytuje 99,97% cząsteczek o średnicy nawet do 0,1 mikrona, dzięki czemu wydmuchiwane powietrze jest czystsze. Technologia cyklonów Dyson skutecznie oddziela kurz i brud od podłogi oraz innych powierzchni, a uszczelnienie całego urządzenia sprawia, że zanieczyszczenia nie przedostają się z powrotem do pomieszczeń.

Specyfikacja i cena Dyson V15 Detect

Moc: 240 AW

Czas pracy: Do 60 minut pracy bez utraty mocy2

Waga: 3 kg

Wielkość pojemnika na brud: 0,76 l

Cena: 3700 zł

Specyfikacja i cena Dyson V12 Detect Slim

Moc: 150 AW

Czas pracy: Do 60 minut pracy bez utraty mocy2

Waga: 2,2 kg

Wielkość pojemnika na brud: 0,35 l

Cena: 2700 zł

Dyson V15 Detect i V12 Detect Slim

