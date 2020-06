Odświeżona oferta MagentaBIZNES T-Mobile i sieć 5G bez dodatkowych opłat

Sieć komórkowa T-Mobile wraz z wprowadzeniem nowej technologii 5G modyfikuje ofertę dla firm. Jak działa odświeżona usługa MagentaBIZNES?

Nowa generacja internetu pociąga za sobą wiele zmian i daje niezwykle dużo nowych możliwości. Operator T-Mobile ogłosił uruchomienie sieci 5G, a wraz z wprowadzeniem nowej technologii nastąpiła zmiana w jednej z najpopularniejszych usług dla firm - planie MagentaBIZNES L. Odświeżona oferta będzie dostępna od 9 czerwca 2020 roku w sieci sprzedaży operatora. Od teraz klienci biznesowi będą mogli korzystać z danych internetu bez limitu gigabajtów i z prędkością do 200 Mb/s. Dotychczas było to 60 Mb/s.

Sieć 5G bez dodatkowych opłat

Dodatkowo, wszyscy posiadacze dowolnego wariantu MagentaBIZNES będą mogli skorzystać z sieci 5G bez dodatkowych opłat do końca roku. Aby uzyskać dostęp do sieci piątej generacji, należy użyć swojej karty SIM w kompatybilnym urządzeniu działającym w technologii 5G z wykorzystaniem częstotliwości 2100 MHz. Sieć 5G można uruchomić również przez aplikację Mój T-Mobile. Bonusem jest również to, że po aktywacji usługi zostaną zniesione standardowe limity prędkości, które obowiązywały MagencieBIZNES - wszystko po to, by klienci mogli korzystać z technologii 5G z pełną dostępną prędkością.

Posiadaczy starszych taryf biznesowych T-Mobile, którzy chcieliby spróbować możliwości, jakie daje nowa sieć 5G, operator zaprasza do zmiany dotychczasowego planu na ofertę MagentaBIZNES.

