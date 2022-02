Odświeżone Android Auto - wiemy, jak będzie wyglądać!

Google szykuje się do wprowadzenia dużych zmian w Android Auto. Tym razem otrzymamy zupełnie nowy interfejs użytkownika!

Google rozwija jednocześnie Android Auto oraz zupełnie nowe rozwiązanie - Android Automotive, które jest systemem operacyjnym dla systemu infotaiment w samochodach. Wyszukiwarkowy gigant postanowił zaczerpnąć nieco inspiracji z Android Automotive i zaktualizować Android Auto - system integracji smartfona z systemem inforozrywki w aucie.

Aktualny wygląd Android Auto fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Raporty o nowym wyglądzie interfejsu użytkownika w Android Auto po raz pierwszy trafiły do sieci jeszcze we wrześniu zeszłego roku. Teraz do sieci trafiło sporo nowych informacji o odświeżonym Android Auto. Za przeciek odpowiedzialny jest jeden z użytkowników Reddita, a do całości dołączono zrzuty ekranu prezentujące wygląd zmodyfikowanego Android Auto.

Użytkownik o nicku RegionRat91 udostępnił w sieci zdjęcia działającego Android Auto z zaimplementowanym nowym wyglądem o nazwie wewnętrznej CoolWalk. Działanie rozwiązania zaprezentowano na jednym z samochodów firmy Volkswagen.

Interfejs użytkownika jest podobny do aktualnie stosowanego rozwiązania. Zdecydowanie nie ma mowa o totalnej rewolucji, ale zmieniło się sporo elementów. Nowe Android Auto jest bardzo podobne do Androida Automotive i Androida 12. Google zastosowało wygląd kompatybilny z Material Design. Pojawiły się nowe ikonki menu, powiadomień oraz Asystenta Google. Przeprojektowano również pasek statusu. Wszystkie ikony systemowe upchnięto w prawym dolnym rogu. Dzięki temu zabiegowi użytkownicy otrzymają więcej przestrzeni do wyświetlania najważniejszych elementów systemu.

Android Auto z nowym interfejsem CoolWalk Źródło: reddit via droid-life.com

W Android Auto z CoolWalk firma Google testuje również nową aplikację Cast. Jej zadaniem jest wyświetlanie interfejsu użytkownika smartfonu z Androidem w Android Auto. Niestety nie wiemy czy funkcja ta kiedykolwiek trafi do użytkowników. Brakuje również szczegółowych informacji dotyczących daty premiery zaktualizowanego Android Auto. Spodziewamy się, że oprogramowanie w nowej wersji zostanie udostępnione wiosną 2022 roku.

Android Auto z nowym interfejsem CoolWalk Źródło: reddit via droid-life.com

Sprawdź czym różni się Android Auto od Android Automotive.