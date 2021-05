Odświeżony MacBook Air w nowych kolorach! Jak wygląda?

Po wymianie podzespołów i przejściu z procesorów Intel na autorskie układy Apple Silicon, czas na zmiany wizualne. MacBook Air, który wygląda tak samo od trzech lat, może w końcu otrzymać zupełnie nową obudowę.

Nowy model MacBooka Air ma być sprzedawany w wielu wersjach kolorystycznych, które będą podobne do najnowszej generacji iMac'a.

Apple podobno zdecyduje się na wykorzystanie zupełnie innej stylistyki. Firma zamierza w 2021 roku odróżnić swojego bazowego MacBooka Air oraz MacBooka Pro, który dedykowany jest profesjonalistom i bardziej zaawansowanym użytkownikom.

Według Iana Zelbo, MacBook Air 2021 otrzyma białą ramkę otaczającą ekran, 4 nowe wersje kolorystyczne, konektor MagSafe oraz konstrukcję spłoszona o 25% względem aktualnego modelu.

MacBook Air 2021 Concept

What do you think about the white borders? pic.twitter.com/26KyYIBITe