Odwiedź cmentarz Microsoftu - znajdziesz tu tech-niewypały, które Cię zaskoczą!

Microsoft Zune

Trzy lata to okres wyznaczający początek i koniec Microsoft Zune. A konkretnie - był to okres od 2006 do 2009 roku. Rywal dla Apple iPod zawiódł na wszystkich liniach - zaczynając od obsługi platformy cyfrowej, kończąc na czasie pracy. Ale, co ciekawe... urządzenie pojawiło się w filmie "Strażnicy Galaktyki: Volume 3" z tego roku! Choć Microsoft już lata temu stracił zapał do tworzenia własnych, przenośnych odtwarzaczy muzyki - co zresztą w dobie smartfonów nie ma sensu - to Zune pomogło ponoć w rozwoju Windows Phone. Które ostatecvznie też padło.