Odznaka Lidera wśród fanów. Jak działa?

Facebook podejmuje wiele działań zmierzających do stworzenia głębokich więzi pomiędzy twórcami fanpage’ów a ich fanami. Jedną z takich inicjatyw jest wprowadzenie możliwości przyznawania odznak dla użytkowników lubiących daną stronę lub też należących do danej grupy.

Wśród udogodnień tego typu szczególnie wyróżnia się odznaka Lider wśród fanów, dzięki której kreatorzy stron na Facebooku mogą zidentyfikować i zacieśnić relacje z fanami. Olbrzymi sukces tej funkcji tkwi w potencjale marketingowym dla twórców fanpage’ów, a także w gratyfikacji zwykłych użytkowników liczących na unikatowy kontent od ulubionych autorów.

Jak zatem możemy otrzymać odznakę Lider wśród fanów? Facebook cały czas poszerza możliwości i ulepsza działanie odznaki. Po ostatniej aktualizacji zniknęły obostrzenia co do ilości polubień na fanpage’u, a także prawie wszystkie ograniczenia cywilno-prawne. Na ten moment (12.01.2020) sekretny algorytm przyznawania odznaki jest w pełni automatyczny. Jeśli chcielibyśmy otrzymać takie wyróżnienie powinniśmy dbać o bardzo aktywne udzielanie się na stronie: komentowanie postów i udostępnianie ich, oglądanie filmów, pozostawianie na stronie polubień i innych reakcji.

Po prześcignięciu innych fanów w interakcji z wybraną przez nas stroną, musimy jeszcze poczekać na decyzję algorytmu. Co tydzień algorytm sprawdza zaangażowanie fanów i wyłania nowych liderów. Czas oczekiwania na przyznanie odznaki może więc wynosić nawet tydzień. Po tym okresie pojawi się powiadomienie o uzyskaniu upragnionego statusu, który należy uwidocznić w celu zobaczenia zmian na fanpage’u. Od tego momentu wszystkie nasze interakcje ze stroną otrzymują wyróżnienie Lider wśród fanów. Zarówno wiadomości prywatne do konta strony, wspomnienia o stronie w innych postach, jak i komentarze do udostępnionych postów strony lub postów wspominających ją, są uznawane przez algorytm jako interakcja ze stroną.

W przypadku chęci wyłączenia odznaki należy wejść w zakładkę Społeczność na wybranej stronie. Wyświetli się wtedy lista wszystkich liderów, na której można manipulować własnym statusem fanowskim. Warto pamiętać, ze zmiany te obejmują wszystkie nasze działania na fanpage’u. Po za tym, odznaka Lidera wśród fanów nie jest dana na zawsze. Może zostać odebrana jeśli inni użytkownicy uzyskają najlepsze wyniki aktywności w kolejnych tygodniach.. W niektórych przypadkach nie mamy sposobności otrzymania odznaki. Może to wynikać z dwóch powodów. Jeśli strona będzie mieć kategorię firma farmaceutyczna, Facebook nie udostępni tej funkcji. Alternatywnie, administratorzy fanpage’a wykorzystują możliwość wyłączenia działania odznaki Lidera wśród fanów i nie pozostaje nic innego jak przekonanie właścicieli do zmiany zdania.

Administratorzy i moderatorzy stoją po drugiej stronie barykady. W prawdzie nie mają oni wpływu na uzyskiwanie odznak, mogą je jednak wyłączyć. Aby zablokować konkretnemu użytkownikowi możliwość zostania liderem wśród fanów, wystarczy wejść w zakładkę Społeczności na naszym fanpage’u i wybrać opcję Usuń odznakę lidera wśród fanów przy imieniu i nazwisku wybranej osoby. Aby całkowicie wyłączyć opcję aktywnej odznaki Lidera wśród fanów, powinno się wejść w ustawienia strony, odszukać po lewej stronie interfejsu zakładkę Odznaki Facebooka, a następnie wybrać opcję Odznaki liderów wśród fanów. Pozostawienie włączonej odznaki może jednak stać się źródłem korzyści zarówno dla właścicieli fanpage’ów jak i ich fanów. Dzięki temu można docenić czas i determinację fanów wysyłając im np. unikatowy filmik, zniżkę na produkty lub też po prostu podziękować i zachęcić do dalszego wspierania strony.