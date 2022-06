Oferta Disney+ w Polsce prezentuje się imponująco. Sprawdź, jakie filmy i seriale zobaczymy na premierę

Poznaliśmy ofertę Disney+ na premierę w Polsce. Czeka na nas ponad 1000 seriali, w tym najlepsze produkcje Marvel, Star Wars i wiele więcej. Przedstawiamy wam listę filmów i seriali Disney+ w Polsce.

Disney Plus w Polsce, wystartuje już 14 czerwca (przyszły wtorek). Cena miesięcznego abonamentu w naszym kraju wyniesie Polsce 28,99 zł. Jeśli jednak chcecie nieco zaoszczędzić, to możecie zdecydować się na wykupienie rocznego abonamentu w cenie 289,99 zł bądź skorzystania z wyjątkowej oferty pwoitalnej, która pozwoli wam zmniejszyć miesięczny koszt abonamentu do 19,15 zł. Wystarczy, że udacie się na oficjalną stronę promocji i do 14 czerwca zarejestrujecie swój e-mail. Następnie, do 26 czerwca będzie mogli zdecydować czy chcecie skorzystać z oferty na start, która pozwoli wam wykupić roczny abonament Disney+ za jedyne 229,90 zł.

Na co możemy liczyć po dołączeniu do Disney Plus? Do tej pory otrzymywaliśmy tylko ogólne komunikaty na temat zawartości serwisu w dniu premiery w Polsce. Tym razem jednak Disney Polska przekazał nam oficjalne, potwierdzone informacje, dzięki którym wiemy już czego możemy spodziewać się 14 czerwca. Ostrzegamy jednak, będzie tego mnóstwo.

Disney Plus w Polsce - filmy i seriale. Kompletna lista produkcji na premierę

Disney nie ma zamiaru wchodzić do Polski na "pół gwizdka". Podczas gdy inne platformy startowały u nas z uboższą ofertą niż w swoich rodzimych krajach (tak było choćby z Netflix, czy ostatni z HBO Max), to Disney+ już w dniu premiery zaoferuje nam ponad 800 filmów, 1000 seriali oraz 150 oryginalnych produkcji. Śmiało możemy założyć, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Oferta Disney+ w Polsce

Oferta Disney Plus w Polsce została podzielona na pięć głównych kategorii, a są to:

Marvel

Star Wars

Disney & Pixar

STAR

National Geographic

Na co możemy dokładnie liczyć w każdej z kategorii? Oto dokładna lista.

Marvel

Serial Loki obejrzymy tylko na Disney+ (fot. Disney)

Fani uniwersum Marvela zdecydowanie nie będą rozczarowani. Już w dniu premiery Disney+ w Polsce będziemy mogli obejrzeć ponad 40 filmów i 60 seriali, w tym: Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, Eternals, Moon Knight czy Loki. Na co jeszcze możemy liczyć? Oto lista wybranych produkcji z superbohaterami, które będą dostępne na Disney+ już 14 czerwca.

Ant-Man (2015)

Ant-Man i Osa (2018)

Avengers (2012)

Avengers: Czas Ultrona (2015)

Avengers: Koniec gry (2019)

Avengers: Wojna bez granic (2018)

Czarna pantera (2018)

Czarna Wdowa (2021)

Deadpool (2016)

Deadpool 2 (2018)

Doktor Strange (2016)

Eternals (2021)

Falcon i Zimowy Żołnierz: Sezon 1

Hawkeye: Sezon 1

Iron Man (2008)

Iron Man 2 (2010)

Iron Man 3 (2013)

Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie (2011)

Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów (2016)

Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz (2014)

Kapitan Marvel (2019)

Logan: Wolverine (2017)

Loki: Sezon 1

Moon Knight: Sezon 1

Strażnicy Galaktyki (2014)

Strażnicy Galaktyki Vol. 2 (2017)

X-Men: Mroczna Phoenix (2019)

Star Wars

The Mandalorian to jeden z najlepszych serialów oryginalnych Disney+ (fot. Disney)

To powód, dla którego ja osobiście nie mogę doczekać się Disney+ w Polsce. Możliwość obejrzenia takich seriali jak The Mandalorian, Księga Boby Fetta czy Obi-Wan Kenobi ucieszy każdego fana Gwiezdnych wojen. Oprócz tego możemy liczyć na wszystkie kinowe filmy oraz liczne oryginalne animacje. Oto jak prezentuje się lista wybranych tytułów ze świata Star Wars, które pojawią się na premierę Disney+ w Polsce.

Gwiezdne wojny: część I – Mroczne widmo (1999)

Gwiezdne wojny: część II – Atak klonów (2002)

Gwiezdne wojny: część III – Zemsta Sithów (2005)

Gwiezdne wojny: część IV – Nowa nadzieja (1977)

Gwiezdne wojny: część V – Imperium kontratakuje (1980)

Gwiezdne wojny: część VI – Powrót Jedi (1983)

Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi (2017)

Gwiezdne wojny: Parszywa zgraja: Sezon 1

Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy (2015)

Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie (2019)

Gwiezdne wojny: Wizje: Sezon 1

Han Solo: Gwiezdne wojny – historie (2018)

Księga Boby Fetta: Sezon 1

Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie (2016)

Obi-Wan Kenobi: Sezon 1

The Mandalorian: Sezony 1-2

Disney & Pixar

Kto nie lubi dobrej animacji? (fot. Disney)

Jeśli lubicie klasyczne animacje i filmy z wytwórni Disney i Pixar, to Disney+ będzie dla was idealnym miejscem. Cała seria Toy Story, Luca, czy Cruella z Emmą Stone będą dostępne w premierowej ofercie serwisu. Oprócz tego zobaczymy także, m.in.:

Piorun (2008)

Cruella (2021)

Nasze magiczne Encanto (2021)

Kraina lodu (2013)

Hamilton (2020)

Gwiazdka Hollywood

Lilo i Stitch (2002)

Czarownica (2014)

Vaiana: skarb oceanu (2016)

Muppety (2011)

Samoloty (2013)

Raya i ostatni smok (2021)

Zaplątani (2010)

Zwierzogród (2016)

Wyprawa do dżungli (2021)

Sneakerella (2022)

Ralph Demolka (2012)

Mary Poppins powraca (2018)

Niedźwiedzica polarna (2022)

The Beatles: Get Back: Sezon 1

Hannah Montana: Sezony 1-4

Brygada RR (1989): Sezon 1

High School Musical: serial: Sezony 1-2

Violetta: Sezony 1-3

Olaf przedstawia: Sezon 1

Równoległy wymiar: Sezon 1

Potężne Kaczory: sezon na zmiany: Sezon 1

Auta (2006)

Auta 2 (2011)

Auta 3 (2017)

Co w duszy gra (2020)

Coco (2017)

Dawno temu w trawie (1998)

Dobry dinozaur (2015)

Gdzie jest Dory? (2016)

Gdzie jest Nemo? (2003)

Iniemamocni (2004)

Iniemamocni 2 (2018)

Luca (2021)

Merida Waleczna (2012)

Naprzód (2020)

Odlot (2009)

Potworna robota: Sezon 1

Potwory i spółka (2001)

Ratatuj (2007)

To nie wypadna (2022)

Toy Story (1995)

Toy Story 2 (1999)

Toy Story 3 (2010)

Toy Story 4 (2019)

Uniwersytet Potworny (2013)

W głowie się nie mieści (2015)

Za końcem świata: Podróż Buzza Astrala

STAR

Kultowe filmy i seriale zobaczymy w kategorii STAR na Disney+ (fot. Disney)

W skład kategorii STAR wchodzą, kultowe już, filmu i seriale, do których z pewnością będzie miło powrócić. Znajdziemy tu m.in. wszystkie dotychczasowe sezony Grey’s Anatomy: Chirurdzy, Family Guy: Głowa rodziny, The Walking Dead czy Futurama. Co jeszcze na nas czeka? Oto lista wybranych produkcji z oferty Disney Plus.

9-1-1: Sezony 1-4

American Horror Stories: Sezon 1

American Horror Story: Sezony 1-9

Armageddon

Atlanta: Sezony 1-2

Avatar (2009)

Bez wyjścia

Big Sky: Sezon 1

Buffy: Postrach wampirów: Sezony 1-7

Co robimy w ukryciu: Sezony 1-2

Family Guy: Głowa rodziny: Sezony 1-20

Faworyta (2018)

Futurama: Sezony 1-10

Głębia strachu (2020)

Gotowe na wszystko: Sezony 1-8

Grey's Anatomy: Chirurdzy: Sezony 1-18

Homeland: Sezon 1-8

Jak poznałam twojego ojca: Sezon 1 (How I Met Your Father)

Jojo Rabbit (2019)

Le Mans '66 (2019)

Lekomania: Sezon 1 (Dopesick)

Następcy (2011)

Obcy – ósmy pasażer Nostromo (1979)

Pam i Tommy: Sezon 1

Rezydenci: Sezony 1-4

Simpsonowie: Sezony 1-33

Szklana pułapka (1988)

The Kardashians: Sezon 1

The Walking Dead: Sezony 1- 10

Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri (2017)

Współczesna rodzina: Sezony 1-11 (Modern Family)

Y: Ostatni mężczyzna: Sezon 1

Z Archiwum X: Sezony 1-11

Z pamiętnika samotnej alkoholiczki: Sezon 1 (Single Drunk Female)

Zagubieni: Sezony 1-6

Zakonnica w przebraniu 1 i 2

Zbrodnie po sąsiedzku: Sezon 1 (Only Murders in The Building)

Zepsuta krew: Sezon 1 (Dropout)

National Geographic

Najlepsze filmy dokumentalne National Geographic tylko na Disney Plus (fot. Disney)

Ostatnie z wyróżnionych kategorii to National Geographic i wyjątkowe filmy dokumentalne oraz liczne popularne serie jak: Świat według Jeffa Goldbluma czy Gordon Ramsay: Świat na talerzu.

Wybranek produkcje z National Geographic na Disney+:

Cousteau: człowiek legenda

Czy czeka nas koniec?

Dorastanie w świecie zwierząt: Sezon 1

Europa z powietrza: Sezony 1-2

Fauci

Free Solo: Ekstremalna wspinaczka

Geniusz

Geniusz: Aretha

Geniusz: Picasso

Gordon Ramsay: świat na talerzu: Sezony 1-3

Jane

Katastrofa w przestworzach: Sezony 11-20

Kosmos: Sezon 1

Na krawędzi ryzyka

Na ratunek: Misja w jaskini

Niezwykły dr Pol: Sezony 1-16

Oko w oko z rekinem

Przygoda z Bearem Gryllsem: Sezony 5-6

Świat według Jeffa Goldbluma: Sezony 1-2

Tajemniczy świat waleni: Sezon 1

Witamy na Ziemi: Sezon 1

Wyprawa na dno: Sezony 1-3

Zatoka cieni

My już nie możemy się doczekać premiery Disney Plus w Polsce, a Wy? Dajcie nam znać.

