Oferta e-papierosów skierowana do dzieci?

Koncern z branży waporyzacyjnej postanowił zlekceważyć prawo i reklamuje swoje wyroby wśród osób nieletnich.

Spis treści

Brytyjski Observer napisał, że jeden z największych na świecie koncernów produkujących e-papierosy promuje swoje produkty wśród bardzo młodych mieszkańców Wielkiej Brytanii. Stwierdzono, że odbiorcami reklam e-papierosów mogą być nawet siedmiolatkowie. Dzieje się tak, ponieważ produkty te występują w formach atrakcyjnych dla dzieci – smakowych, z dużym udziałem cukru oraz udekorowanych jaskrawymi kolorami.

Firma Elf Bar, bo o niej mowa, to chiński gigant vapingu, który w zeszłym roku odnotował gwałtowny wzrost popularności swoich produktów wśród osób poniżej 18 roku życia. Jej asortyment jest promowany przez wpływowe osoby, które w niektórych przypadkach twierdzą, że otrzymują wynagrodzenie za promocje i korzystają z bezpłatnych produktów.

Filmy reklamowe Elf Bar – z których wiele pokazuje influencerów wapujących przed kamerą – nie są ograniczone wiekowo i nie zawsze są wyraźnie oznaczone jako reklamy. Niektóre z nich przyciągnęły setki tysięcy wyświetleń w serwisie TikTok, z którego korzysta połowa brytyjskich dzieci w wieku od ośmiu do jedenastu lat i trzy czwarte osób w wieku od 16 do 17 lat.

Promocje, które wydają się łamać przepisy zakazujące reklamy e-papierosów w mediach społecznościowych, są najwyraźniej częścią kampanii koncernu Elf Bar poświęconej docieraniu do nowych klientów w Wielkiej Brytanii. Chińska firma ma już swoje reklamy na autobusach i billboardach oraz rozdaje e-papierosy w postaci upominków. TikTok w ten weekend usunął dwa konta promujące produkty Elf Bar po tym, jak został o nich powiadomiony przez Observera.

Rynek e-papierosów w Wielkiej Brytanii jest wart ponad 1 miliard funtów rocznie, ale eksperci ds. zdrowia publicznego są zaniepokojeni, że jednorazowe waporyzatory, takie jak te produkowane przez Elf Bar, które kosztują zaledwie 3,99 funta każdy, prowadzą do zwiększonego używania wśród młodych ludzi. Sprzedaż e-papierosów osobom poniżej 18 roku życia jest nielegalna, ale można je łatwo kupić w internecie oraz od sprzedawców na ulicy.

Stowarzyszenie Dyrektorów Zdrowia Publicznego (ADPH) oświadczyło w ten weekend, że chce zaostrzenia przepisów zakazujących kolorowych opakowań, takich jak te używane przez Elf Bar, oraz weryfikacji smaków, które mogą spodobać się dzieciom.

Dr Gareth Nye, kierownik programu nauk medycznych na Chester University, ostrzegł przed potencjalnymi długofalowymi konsekwencjami zdrowotnymi używania waporyzatorów, w tym chorobami płuc. – Pomimo że vaping przynosi ogromne korzyści wielu ludziom, szokujący wzrost liczby osób niepalących, które stały się „vaperami” i zaczęły kupować te produkty, oznacza, że musimy szczegółowo przeanalizować sposoby ich reklamowania i sprzedaży – mówi Nye.

Elf Bar dwa lata temu był ledwie znany jako marka e-papierosów, a teraz stał się jedną z najpopularniejszych marek wśród młodych ludzi w Wielkiej Brytanii. Marka, będąca własnością firmy technologicznej z siedzibą w Chinach, jest najbardziej znana ze swoich jednorazowych e-papierosów, które są dostępne w takich smakach jak „tęczowe cukierki”, „guma balonowa” i „sernik”.

Nie zawierają tytoniu, ale są wstępnie napełnione płynem do e-papierosów na bazie soli nikotyny, zawierającym 20 miligramów nikotyny na mililitr. Jest to najwyższe stężenie dozwolone przez prawo Wielkiej Brytanii.

Brytyjscy eksperci ds. zdrowia obawiają się, że rosnąca popularność Elf Bar, którego hasłem jest „Make it Elf, baw się dobrze”, może prowadzić do znacznego wzrostu wapowania przez młodzież w Wielkiej Brytanii w taki sam sposób, w jaki Juul miał napędzać używanie e -papierosów wśród dzieci w USA.

Ponad połowa młodych ludzi, którzy wapowali, powiedziała, że ich ulubionym produktem są jednorazowe e-papierosy, takie jak te produkowane przez Elf Bar, co stanowi siedmiokrotny wzrost od 2020 roku.

Juul, który w części jest własnością producenta papierosów Marlboro Altria, otrzymał w zeszłym miesiącu od Food and Drug Administration (FDA) nakaz usunięcia wszystkich swoich produktów z rynku amerykańskiego. Dyrektor FDA stwierdził, że produkty Juul odegrały „nieproporcjonalnie dużą rolę we wzroście waporyzacji przez młodych ludzi”. Firma odwołała się od nakazu, który został czasowo wstrzymany.

Podczas gdy całkowita liczba młodych ludzi korzystających z e-papierosów w Wielkiej Brytanii jest stosunkowo niska, badania sugerują, że będzie ona rosła. Ankieta przeprowadzona przez YouGov i organizację charytatywną Action on Smoking and Health (ASH) wykazała, że odsetek dzieci w wieku od 11 do 17 lat, które wapują, wzrósł z 4% w 2020 r. do 7% w 2022 r. Odsetek dzieci, które spróbowały wapowania, również wzrósł w tym czasie z 14% do 16%.

Ponad połowa dzieci, które wapowały, powiedziała, że jednorazowe e-papierosy były ich preferowanym produktem – wzrost z 7% w 2020 r. – a najpopularniejszą wśród nich marką był Elf Bar.

Promocja vapingu na TikToku

W Wielkiej Brytanii obowiązują surowe zasady dotyczące promowania produktów do vapingu, które mają na celu zapobieganie nieodpowiedzialnemu marketingowi i reklamom skierowanym do młodych ludzi. W 2019 roku cztery firmy produkujące e-papierosy zostały ukarane za łamanie zasad reklamowych w celu promowania swoich produktów w mediach społecznościowych. Jednak promocje produktów Elf Bar na TikToku wydają się otwarcie łamać te zasady.

Filmy „haul” pokazujące influencerów rozpakowujących duże paczki waporyzatorów, które według nich zostały im wysłane za darmo, lub zamieszczających recenzje, które, jak twierdzą, są sponsorowane, mają setki tysięcy wyświetleń. Jedna z brytyjskich tiktokerek mówi w filmach, że „pracuje dla Elf Bar” i jest opłacana przez markę za publikowanie informacji o jej produktach. „Łatwe pieniądze” – głosi jeden z jej podpisów. „Zdobądź darmowe Elf Bars i zarabiaj na testowaniu ich smaku” – mówi inny.

Jeden z filmów tej osoby, który został obejrzany 5 milionów razy, zawiera fragment, w którym wypróbowuje ona jednorazowy waporyzator Elf Bar o smaku wiśniowym. Film jest przedstawiany jako recenzja, ale zawiera małą etykietę informującą, że jest to reklama. „O mój Boże! Jaki ładny” – mówi tiktokerka, odpakowując waporyzator i testując go w aparacie. „To jest piękne. Smakuje jak wiśnia… Mam obsesję. Kocham to. Myślę, że przebija każdy smak, którego do tej pory próbowałam.”

W innym filmie rozpakowuje „ogromną dostawę” produktów Elf Bar, w takich smakach jak sernik, tęczowe cukierki i guma balonowa, i deklaruje: „Elf Bar – po prostu cię kocham”. Oznaczenie filmu sugeruje, że produkty zostały jej wysłane przez Elf Bar, ale klip nie jest wyraźnie oznaczony jako reklama. Inny brytyjski tiktoker, który promuje produkty Elf Bar, twierdzi na swoim profilu, że ma 20 lat. Na jednym z filmów, który ma ponad 7000 polubień, występuje, trzymając przed kamerą różnokolorowe jednorazowe e-papierosy. "Jaki jest twój ulubiony smak? A może jeszcze nie poznałeś żadnego?" – pyta w podpisie.

Przepisy Advertising Standards Authority (ASA) mówią, że reklamy e-papierosów muszą być eksponowane w sposób odpowiedzialny, nie powinny być kierowane do osób poniżej 18 roku życia i nie powinny być umieszczane na żadnej platformie, na której ponad 25% odbiorców to osoby poniżej 18 roku życia. Osoby biorące udział w reklamach promujących te produkty nie powinny mieć ani wyglądać na mniej niż 25 lat.

Po powiadomieniu TikToka o nielegalnych reklamach Elf Bar, przedstawiciele serwisu oświadczyli, że treści oznaczone jako naruszające zasady zostały usunięte. Rzecznik TikToka powiedział: „Nasze wytyczne wyjaśniają, że treści promujące sprzedaż, handel lub inne oferty produktów do wapowania są niedozwolone niezależnie od wieku. Zbadaliśmy i usunęliśmy zgłoszone treści i podjęliśmy działania przeciwko tym kontom”.

ASH, który promuje vaping jako zdrowszą alternatywę dla papierosów, powiedział, że reklamy Elf Bar były „problematyczne” i mogły „wywoływać wrażenie nieuzasadnionego uroku tych urządzeń”.

– E-papierosy mają wartość dla zdrowia publicznego w postaci funkcji pomocniczej w rzuceniu palenia, ale nie wydaje się, aby producenci i dystrybutorzy promowali te produkty jako alternatywę dla palenia papierosów. Zachwalają je jako samo w sobie przyjemne doświadczenie – mówi Hazel Cheeseman, zastępca dyrektora naczelnego jednej z organizacji charytatywnych w Wielkiej Brytanii.

Pracownicy brytyjskich instytucji zdrowia publicznego wzywają do zaostrzenia przepisów dotyczących e-papierosów po doniesieniach, że już dzieci w wieku 7 lat wapują. Chcą także nowych ograniczeń w promowaniu wapowania wśród młodych ludzi.

– Wapowanie zaczęło się na małą skalę [w szkołach], ale dowody przedstawione przez ich dyrektorów wskazują na znacznie większy problem. Szkoły informują o robieniu rzeczy takich, jak przeszukiwanie toreb…

Potencjalnie powstaje problem uzależnienia uczniów od nikotyny zawartej w produktach waporyzacyjnych

– mówi Ruth Tennant, członek zarządui dyrektor ds. zdrowia publicznego w miejscowości Solihull.

W zeszłym miesiącu rada hrabstwa Devon wysłała list do dyrektorów szkół, ostrzegając o możliwym wzroście liczby incydentów wapowania z udziałem uczniów. Rada mówi, że problem dotyczy głównie szkół średnich, ale ostrzega, że produktów do wapowania używają także niektórzy uczniowie szkół podstawowych.

Steve Brown, dyrektor ds. zdrowia publicznego w Devon, powiedział, że marka Elf Bar promowała swoje produkty na swojej stronie internetowej z młodymi modelkami i obawia się, że reklamy te są skierowane do młodszych ludzi.

– W latach 70. i 80. opakowania tytoniu były oznakowane marką, aby zachęcić ludzi do palenia i martwię się, że teraz dzieje się coś podobnego na rynku wapowania – mówi Brown. – Jest to produkt zawierający nikotynę i musi być podobnie kontrolowany jak tytoń.

W raporcie organizacji charytatywnej Barnardo’s dotyczącym rządowych planów uwolnienia Anglii do 2030 roku od dymu tytoniowego, jej były szef Javed Khan ostrzega przed „dzikim zachodem” produktów do wapowania dostępnych online. W dokumencie jednocześnie stwierdzono, że e-papierosy są „co najmniej 50%, a może i 95% mniej szkodliwe niż papierosy z tytoniem”.

W raporcie można też przeczytać, że szkoły i liderzy uczelni informują, że produkty do wapowania są zbyt łatwo dostępne dla osób poniżej 18 roku życia. Raport proponuje zakazanie promocji wapowania za pomocą postaci z kreskówek, dokonanie przeglądu dostępnych smaków, zakazanie firmom bezpłatnego rozdawania produktów do wapowania oraz zdelegalizowanie używania z produktów z ograniczeniami wiekowymi na terenie szkół i uczelni. Raport czeka na odpowiedź rządu.

John Dunne, dyrektor generalny UK Vaping Industry Association, które reprezentuje firmy z tego sektora, powiedział, że jest zaniepokojony rosnącą liczbą doniesień o wapowaniu w szkołach. – Otrzymujemy telefony ze szkół, w których dzieci używają tych produktów. Są to przede wszystkim produkty jednorazowe – mówi Dunne.

Dunne powiedział też, że jego stowarzyszenie wzywa do ściślejszych regulacji, w tym nałożenia surowszych grzywien w wysokości do 10 000 funtów na nieuczciwych handlowców, którzy sprzedają produkty do vapingu dzieciom. – Jeśli nie chcemy, aby dzieci wapowały, musimy utrudnić im dostęp do tych produktów.

Elf Bar odpowiada na zarzuty

W odpowiedzi na rewelacje Observera Elf Bar oświadczył, że „zna brytyjskie przepisy” i przeprowadzi „wewnętrzne śledztwo” w sprawie zarzutów brytyjskiej gazety. Przedstawiciele chińskiego koncernu napisali, że ich firma ma wdrożoną politykę „braku płatnych wpływów” i że przestrzega przepisów ASA dotyczących reklamy produktów do vapingu. Elf Bar twierdzi, że uzyskał zgodę na prowadzenie kampanii na autobusach i billboardach.

– Jesteśmy w pełni zaangażowani w rozwiązywanie problemu dostępności naszych produktów wśród nieletnich. Pracujemy nad usuwaniem nieoficjalnych promocji Elf Bar z mediów społecznościowych, a nieuczciwych sprzedawców staramy się zgłaszać do administracji serwisów. Na wszystkich opakowaniach naszych produktów widnieje informacja, że nie są one przeznaczone do sprzedaży osobom poniżej 18 roku życia – powiedział rzecznik koncernu.

– Mamy jedne z ostrzejszych przepisów chroniących młodych ludzi przed zażywaniem nikotyny poprzez waporyzację i będziemy kontynuować ścisłą współpracę z Agencją Regulacyjną ds. Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej (MHRA). Naszą misją jest pilnowanie norm handlowych i przepisów wykonawczych oraz zapewnienie, że produkty do vapingu sprzedawane w Wielkiej Brytanii są z nimi zgodne – oświadczył Departament Zdrowia i Opieki Społecznej.

Źródło: The Guardian