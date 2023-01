Oferty dnia - nie przegap najlepszych okazji! [13.01.2023]

Codziennie w sklepach z elektroniką pojawiają się ciekawe oferty. Zbieramy najciekawsze w jednym miejscu, dzięki masz okazję nabyć świetny sprzęt w atrakcyjnej cenie. Zobacz, co mamy dla Ciebie dzisiaj.

Promocje w sklepach internetowych możemy podzielić na dwie kategorie - długoterminowe oraz krótkie. W tym tekście skupiamy się na tej drugiej kategorii i prezentujemy takie, które trwają 2-3 dni lub nawet przez 24 godziny. A ponieważ w każdym przypadku można naprawdę nieźle zaoszczędzić, warto zapoznać się z propozycjami i skorzystać z okazji.

13.01.2023

MSI Optix MAG301CR2

Fot.: MSI

MSI Optix MAG301CR2 - szerokokątny monitor 30" z rozdzielczością obrazu 2560 x 1080px, czasem reakcji 1 ms i odświeżaniem 200 Hz. Dzisiaj możesz nabyć go za 1 299, 99 zł w MediaExpert.

Zobacz również:

SENSE7 Spellcaster

Fot.: Morele.net

SENSE7 Spellcaster to wygodny fotel gamingowy, z funkcją FlowTechExo, która pozwala odchylić oparcie w zakresie 90-170 stopni. W osiągnięciu optymalnej pozycji pomagają regulowane podłokietniki oraz technologia HDE-AIR, która sprzyja dopasowaniu do ciała. Wypełnienie to ekoskóra HDE - przyjemna w dotyku, nie wywołuje podrażnień ani reakcji alergicznych. Cena tylko dzisiaj: 499 złotych w Morele.

OPPO Watch Free

Fot.: Oppo

OPPO Watch Free to smartwatch z wyświetlaczem AMOLED 1.64”. Na jednym ładowaniu baterii działa nawet do dwóch tygodni. Dzięki zastosowanym czujnikom i profesjonalnym algorytmom, posiada takie funkcje, jak analiza snu głębokiego i lekkiego oraz monitorowanie szybkich ruchów gałek ocznych (REM). Dzisiaj kupisz go za jedyne 289 zł w RTV Euro AGD.

SAMSUNG UE43AU7192

Fot.: Samsung

SAMSUNG UE43AU7192 to 430calowy telewizor LED, oferujący rozdzielczość 4K. Procesora Crystal 4K skaluje obraz wyjściowy do rozdzielczości zbliżonej do 4K, co zwiększa komfort oglądania każdego rodzaju treści. Oferuje także realistyczny i żywy obraz z precyzyjną adaptacją kolorów, dzięki której poczujesz się jakbyś doświadczał filmu na żywo. Dzisiaj kupisz w cenie 1490 zł w sieci Avans.