Oferty dnia - nie przegap najlepszych okazji! [17.01.2023]

Codziennie w sklepach z elektroniką pojawiają się ciekawe oferty. Zbieramy najciekawsze w jednym miejscu, dzięki masz okazję nabyć świetny sprzęt w atrakcyjnej cenie. Zobacz, co mamy dla Ciebie dzisiaj.

Promocje w sklepach internetowych możemy podzielić na dwie kategorie - długoterminowe oraz krótkie. W tym tekście skupiamy się na tej drugiej kategorii i prezentujemy takie, które trwają 2-3 dni lub nawet przez 24 godziny. A ponieważ w każdym przypadku można naprawdę nieźle zaoszczędzić, warto zapoznać się z propozycjami i skorzystać z okazji.

17.01.2023

Fot.: Garmin

GARMIN Fenix 6X Pro Czarny

Komunikacja: ANT+, Bluetooth, NFC, WiFi

GPS, Pulsometr, Pulsoksymetr

Szerokość koperty: [mm] 51

Kompatybilna platforma: Android, iOS

Rozmiar wyświetlacza [cal]: 1.4

Cena normalna: 2346,16 zł, cena w promocji: 2170, 52 zł. Kup teraz!

Fot.: Asus

ASUS X515EA-BQ1877W

Ekran: 15,6" 1920 x 1080 px

Procesor: Intel Core i5-1135G7

Pamięć RAM: 8 GB

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: Intel UHD Graphics

System operacyjny: Windows 11 Home

Cena normalna: 2599 zł, cena w promocji: 2399 zł - kod: SUPERCENA. Kup teraz!

Fot.: Preyon

PREYON Hurricane Fly

Konstrukcja: Nauszne

Maks. pasmo przenoszenia słuchawek: 20000 Hz

Min. pasmo przenoszenia słuchawek: 20 Hz

Złącze: Mini Jack 3.5 mm

Łączność: Bezprzewodowa

Cena normalna: 365 zł, cena w promocji: 349 zł. Kup teraz!

Fot.: HP

HP LaserJet M209dwe 6GW62E

Obsługiwane formaty drukowania: A4 , A5 , A6 , B5

Szybkość druku [kolor]: Nie dotyczy

Drukowanie w kolorze: Nie

Szybkość druku [mono]: 29 str./min.

Praca w sieci: 802.11a/b/g/n, Ethernet

Cena normalna: 649 zł, cena w promocji: 589 zł. Kup teraz!

16.01.2023

Fot.: Komputronik

Samsung QE50Q60AAU

Przekątna ekranu: 50 cali (127 cm)

Rozdzielczość nominalna: 3840 x 2160 (4K Ultra HD) piksele

Smart TV: tak

Liczba złącz HDMI: 3

Liczba złącz USB: 2

Cena normalna: 2499 zł, cena w promocji: 2199 zł. Kup teraz!

Fot.: MediaExpert

ASUS X515JA-BQ3333

Ekran: 15.6", 1920 x 1080px, 60Hz

Procesor: Intel Core i5-1035G1

Wielkość pamięci RAM [GB]: 8

Dysk: 256 GB SSD

Karta graficzna: Intel UHD Graphics

System operacyjny: Brak

Cena normalna: 1899,99 zł, cena w promocji: 1599. Kup teraz!

Fot.: Neonet

TCL 65C631 QLED DVB-T2/HEVC

Ekran: 65" 4K Ultra HD

Matryca: QLED 60 Hz

System SmartTV: GoogleTV

Tuner DVB: T/T2 (gotowy na sygnał cyfrowy 2022)

Funkcje: HDR, SmartTV, Tryb Sport

Cena normalna: 3499 zł, cena w promocji:2899 zł. Kup teraz!

Fot.: RTV Euro AGD

Beats by Dr. Dre Fit Pro

Typ słuchawek: dokanałowe

Typ podłączenia: bezprzewodowe

Kodek Bluetooth: SBC

Profil Bluetooth: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), HSP (Hands Profile) , HFP (Hands Free Profile)

Czas pracy: do 6 h

Zasięg do: 10 m

Cena normalna: 979 zł, cena w promocji: 829 zł. Kup teraz!

Fot.: Vobis

DJI Air 2S Fly More Combo

Zasięg: 12 km (FCC), 8 km (CE) 8 km (SRRC), 8 km (MIC)

Czas pracy: Maksymalny czas lotu w warunkach bezwietrznych - 31 min

Rozdzielczość zdjęć: 20 MP, 5472x3648 (3:2), 5472x3078 (16:9)

Waga netto: 198 g

Cena normalna: 6799 zł, cena w promocji: 5999 zł. Kup teraz!

13.01.2023

MSI Optix MAG301CR2

Fot.: MSI

MSI Optix MAG301CR2 - szerokokątny monitor 30" z rozdzielczością obrazu 2560 x 1080px, czasem reakcji 1 ms i odświeżaniem 200 Hz. Dzisiaj możesz nabyć go za 1 299, 99 zł w MediaExpert.

SENSE7 Spellcaster

Fot.: Morele.net

SENSE7 Spellcaster to wygodny fotel gamingowy, z funkcją FlowTechExo, która pozwala odchylić oparcie w zakresie 90-170 stopni. W osiągnięciu optymalnej pozycji pomagają regulowane podłokietniki oraz technologia HDE-AIR, która sprzyja dopasowaniu do ciała. Wypełnienie to ekoskóra HDE - przyjemna w dotyku, nie wywołuje podrażnień ani reakcji alergicznych. Cena tylko dzisiaj: 499 złotych w Morele.

OPPO Watch Free

Fot.: Oppo

OPPO Watch Free to smartwatch z wyświetlaczem AMOLED 1.64”. Na jednym ładowaniu baterii działa nawet do dwóch tygodni. Dzięki zastosowanym czujnikom i profesjonalnym algorytmom, posiada takie funkcje, jak analiza snu głębokiego i lekkiego oraz monitorowanie szybkich ruchów gałek ocznych (REM). Dzisiaj kupisz go za jedyne 289 zł w RTV Euro AGD.

SAMSUNG UE43AU7192

Fot.: Samsung

SAMSUNG UE43AU7192 to 430calowy telewizor LED, oferujący rozdzielczość 4K. Procesora Crystal 4K skaluje obraz wyjściowy do rozdzielczości zbliżonej do 4K, co zwiększa komfort oglądania każdego rodzaju treści. Oferuje także realistyczny i żywy obraz z precyzyjną adaptacją kolorów, dzięki której poczujesz się jakbyś doświadczał filmu na żywo. Dzisiaj kupisz w cenie 1490 zł w sieci Avans.