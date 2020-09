Office 365, Outlook oraz Teams nie działają - to globalna awaria Microsoftu

Microsoft oficjalnie potwierdził występowanie problemów z logowaniem do chmurowych usług takich, jak Office 365, Teams czy Outlook. Inżynierowie z Redmond prowadzą wewnętrzne śledztwo, które ma na celu odnalezienie błędu, który doprowadził do wyłączenia usług chmurowych.

Firma Microsoft oficjalnie przekazała, że boryka się z problemami dotyczącymi Office 365, Teams oraz Outlook wczoraj o godzinie 21:25 czasu UTC. Użytkownicy z całego świata mają problem z uzyskaniem dostępu do popularnych usług dystrybuowanych przez Microsoft z wykorzystaniem chmury.

Gigant z Redmond przyznaje, że problem jest ogólnoświatowy oraz poważny. Microsoft informuje, że osoby, które były zalogowane do usług w czasie wystąpienia awarii dalej mogą z nich korzystać w ramach tej samej sesji. Po wylogowaniu się nie będzie można zalogować się ponownie.

Microsoft wydał oficjalne oświadczenie w sprawie, w którym przekazano: "Ustaliliśmy, że określona część naszej infrastruktury nie przetwarza wniosków o uwierzytelnienie w odpowiednim czasie. Podejmujemy działania mające na celu złagodzenie tego problemu". Firma boryka się z uszkodzonym mechanizmem logowania.

#Microsoft365 is experiencing significant outages that are affecting multiple Microsoft services including https://t.co/GjSRC1O588, Teams and Office. Keep up to date with the status via Twitter @MSFT365Status pic.twitter.com/fhLipYXXio