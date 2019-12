Office 365 dla Windows 7 będzie wspierany do 2023, ale...

W styczniu zakończy się wsparcie Microsoftu dla Windows 7, ale osoby, używające na tym systemie Office 365 ProPlus, mogą liczyć na łatki bezpieczeństwa przez kolejne 3 lata.

Jak zapowiada Microsoft, łatki dla Office 365 ProPlus będą zawierać wyłącznie poprawki bezpieczeństwa, nie będą wnosić do pakietu żadnych nowych funkcji. Przypomina to rozwiązanie z płatnym wsparciem ESU, z którego mogą skorzystać firmy, aby otrzymywać łatki bezpieczeństwa dla Windows 7. I to tylko dla nich przewidziano dalsze wspieranie pakietu biurowego, co potrwa do stycznia 2023 roku. Podobnie jak w przypadku systemu Windows, Microsoft robi dwie duże aktualizacje Office rocznie. Osoby, które nie mają wsparcia ESU, nie otrzymają ich już więcej. Jeśli ktoś spróbuje zainstalować na nowo Office 365, nie będzie działać - wyskoczy komunikat o błędzie.

Oczywiście Microsoft zachęca do przejścia na Windows 10 i korzystanie z normalnych aktualizacji pakietu. Prędzej czy później będzie to koniecznością, ponieważ nawet ESU zakończy się w styczniu 2023 roku. Office 365 Business - czyli pakiet zawierający Office 365 Business Premium oraz Microsoft 365 Business - będzie dostępny dla użytkowników na takich samych zasadach, jak ProPlus.