Office 365 od lat jest domem malware? Wszystko na to wskazuje

Kevin Beaumont, brytyjski badacz problemów związanych z bezpieczeństwem, podzielił się ze światem ciekawymi informacjami.

"Microsoft nie może chwalić się byciem liderem w dziedzinie bezpieczeństwa, gdyż nawet mając 8000 pracowników za nie odpowiedzialnych oraz niezliczoną ilość sygnałów ze świata nie potrafi uchronić swojej własnej platformy Office 365 przed wykorzystywaniem do uruchamiania ransomware Conti" - tak napisał Beaumont w Tweecie, a potem uzasadnił swoją wypowiedź. Powołał się przy tym na innego użytkownika Twittera, które odkrył, że OneDrive jest miejscem zmagazynowania BazarLoader (zwanego też BazaLoader) - malware dającego dostęp do zainfekowanych maszyn. Po zainfekowaniu maszyny BazaLoader skanuje środowisko oraz otoczenie sieciowe, szukając w nim luk, w których może wykonać kod ransomware. Pokazano przy tym, jaki jest przeciętny czas reakcji Microsoftu na zgłoszenia o szkodnikach - i producent nie ma raczej powodów do dumy.

Foto: Kevin Beaumont/Twitter

Doskonale znany w branży bezpieczeństwa Beaumont nie po raz pierwszy wskazuje jedną z największych platform na świecie jako źródło szkodników. Inne to samo Google oraz Cloudflare. Wracając do Microsoftu - mechanizmy obronne na platformie OneDrive nie spełniają do końca swojej roli, co ułatwia hakerom zadanie.

Nie oznacza to jednak, że Microsoft nie potrafi w bezpieczeństwo. Defender potrafi chronić system w wysokim stopniu - może powinien zostać również użyty do ochrony OneDrive?

Źródło: WindowsReport