Oficjalnie: Microsoft wprowadza SI do wyszukiwarki. Spróbujesz?

Microsoft ogłosił "erę sztucznej inteligencji". Jej początkiem jest wprowadzenie ChatGPT do wyszukiwarki Bing, ale na tym nie koniec.

Działanie Microsoftu nie jest zaskoczeniem. Już w poniedziałek niektórzy użytkownicy byli w stanie skorzystać z tego rozwiązania, gdy omyłkowo funkcja ta pojawiła się w sieci (pisze o tym tutaj). Nadejście nowej epoki ogłosił sam Satya Nadella, czyli szef Microsoftu. Na specjalnej konferencji prasowej dowiedzieliśmy się, że ChatGPT zostanie zmodyfikowany przez MS tak, aby współpracował z przeglądarką Edge i dawał jej użytkownikom nowe możliwości. Ta modyfikacja nosi nazwę Prometheus.

Jakie to możliwości? Oczywiście dowiadywanie się tego, co chcesz. Ale sztuczna inteligencja będzie także asystentem, pozwalającym Ci na zaplanowanie działań. Póki co nie można jeszcze korzystać z jego możliwości, aczkolwiek jeśli chcesz przetestować Prometeusza szybciej, możesz zapisać się do kolejki oczekujących (na tej stronie). Znajdujące się w niej osoby otrzymają dostęp do nowych funkcji nieco szybciej niż reszta świata.

Zmiany widać także na stronie wyszukiwarki Bing. Mamy zmieniony interfejs z większym okienkiem wyszukiwania oraz informacjami o wprowadzeniu SI. Nadal będzie można zadawać pytania tekstowo, ale dzięki wprowadzeniu chatbota dojdzie do tego możliwość rozmowy, czyli zadawania mu pytań i uzyskiwania na nie precyzyjnych odpowiedzi. Microsoft definiuje to następująco:

"Nowa usługa Bing przypomina posiadanie asystenta badawczego, osobistego terminarza i twórczego partnera po Twojej stronie za każdym razem, gdy wyszukujesz w sieci Web. Dzięki temu zestawowi funkcji obsługiwanych przez sztuczną inteligencję możesz wykonywać następujące czynności:

Zadaj rzeczywiste pytanie. Gdy zadawasz złożone pytania, usługa Bing udziela Szczegółowych odpowiedzi.

Uzyskaj rzeczywistą odpowiedź. Usługa Bing przegląda wyniki wyszukiwania w sieci Web, aby zaoferować podsumowaną odpowiedź.

Bądź kreatywny. Gdy potrzebujesz inspiracji, usługa Bing może pomóc Ci w pisaniu wierszy, artykułach, a nawet dzieleniu się pomysłami dotyczącymi projektu.

W czacie możesz także rozmawiać na czacie i zadawać kolejne pytania, takie jak "możesz to wyjaśnić w prostszy sposób" lub "dać mi więcej opcji", aby uzyskać inne i jeszcze bardziej szczegółowe odpowiedzi w wyszukiwaniu."

Sporo tych informacji, ale na tym jeszcze nie koniec. Microsoft poinformował również, że chętnie udostępni swoje rozwiązania na polu sztucznej inteligencji innym firmom, aby mogły tworzyć swoje chatboty. Dlatego ta informacja to nie czcze przechwałki, lecz rzeczywiście - jeśli zainteresowanie będzie, sposób interakcji z internetem ulegnie totalnej zmianie.

