Oficjalnie! Oppo ściąga z OnePlus i współpracuje z Hasselblad przy tym smartfonie!

Oppo potwierdziło współpracę z Hasselblad przy produkcji aparatów do nowego smartfona! Jego premiera najpóźniej w marcu!

Takie działanie, czyli współpraca Oppo i Hasselblad jest logicznym krokiem po niedawnej fuzji dwóch chińskich firm, czyli Oppo oraz OnePlus. To właśnie w dwóch ostatnich generacjach flagowców drugiego z producentów mogliśmy zobaczyć rozwiązania Hasselblad. Znana w świecie fotografii marka pomagała w zakresie sztucznej technologii w aparatach tych smartfonów oraz stworzyła dodatkowe filtry, z których mogą korzystać użytkownicy tych urządzeń.

Teraz podobne rozwiązania trafią do nowego flagowca Oppo. Co prawda w kontekście modelu Oppo Find X5 Pro mówiło się o tym już od dłuższego czasu, jednak do tej pory były to jedynie przecieki i nieoficjalne informacje. Taka wiadomość została podana dzisiaj przez samego producenta. Za pośrednictwem komunikatu prasowego oświadczył, że nawiązał współpracę z marką Hasselblad, aby stworzyć nową generację flagowych urządzeń z serii Oppo Find X. Nie pozostawia to więc już żadnego pola na domysły i możemy śmiało stwierdzić, że chodzi o wspomniane wcześniej urządzenie.

Kolejną, ważniejszą nawet informacją zawartą w komunikacie była jednak ta, dotycząca daty rynkowego debiutu smartfona. Producent oświadczył, że pojawi się on jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Możemy więc spodziewać się kolejnych oficjalnych komunikatów, lub nawet wirtualnego eventu, na którym zaprezentowany zostanie Oppo Find X5 Pro, już niedługo.

Czego dotyczy jednak sama współpraca Oppo i Hasselblad? Chiński producent oświadczył, że będzie ona trwała przynajmniej przez trzy lata i skupi się raczej na oprogramowaniu wokół aparatów, niż samych aparatach. Hasselblad ma pomóc w odpowiednim procesowaniu kolorów na uchwyconej fotografii, a w kolejnych latach dodatkowo wspomóc odpowiednią ich kalibrację.

Źródło: producent

Podobnie jak większość flagowych urządzeń z Androidem w tym roku, Oppo Find X5 Pro napędzany będzie przez procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Jednostka ta wspierana będzie przez 12 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej, niestety bez możliwości rozszerzenia. Za jakość wyświetlanego obrazu dbał będzie układ graficzny Adreno 730. Ten z kolei zobaczymy na 120 Hz panelu LTPO AMOLED, który charakteryzuje się przekątną 6,7 cala oraz rozdzielczością 3216 x 1440 pikseli. Kontrolę nad pracą całości sprawuje natomiast Android 12.

Z tyłu urządzenia znajdziemy dwie 50 MP jednostki Sony IMX766: główną oraz ultraszerokokątną, która wspierana jest przez 13 MP aparat telefoto Samsunga. W wyświetlaczu znalazło się natomiast miejsce dla 32 MP kamery selfie. O odpowiednio wysoką jakość zdjęć dba dodatkowy procesor MariSilicon X.

