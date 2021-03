Oficjalnie: Outriders za darmo dla posiadaczy Xbox Game Pass!

Microsoft potwierdził nasze przypuszczenia i ogłosił, że już w dniu premiery gra Outriders trafi do Xbox Game Pass.

Microsoft nie zwalnia tempa. Amerykański gigant dopiero co oficjalnie powitał Bethesdę w Xbox Game Studios, a już dzisiaj poinformował nas o kolejnej spektakularnej inwestycji, która z całą pewnością zachęci wielu niezdecydowanych graczy na wybór Xbox Game Pass.

Rano informowaliśmy was o tajemniczych wiadomościach jakie przesyłali między sobą pracownicy firmy Microsoft. Zaledwie kilka godzin później możemy już potwierdzić, że nasze przypuszczenia się sprawdziły i już w dniu premiery gry Outriders, wszyscy posiadacze abonamentu Xbox Game Pass będą mogli cieszyć się rozgrywką w najnowszą produkcję polskiego studia People Can Fly.

W ramach abonamentu Xbox Game Pass, Outriders będzie dostępne na konsolach Xbox One, Xbox Series X i Xbox Series S oraz w na smartfonach z Androidem w ramach usługi xCloud. Gra zostanie udostępnia w dniu światowej premiery - 1 kwietnia. Oczywiście tego samego dnia produkcja zawita również na inne platformy - PS4, PS5 oraz PC, ale już w tradycyjnej, pełnopłatnej formie.

Przypomnijmy, Outriders to trzecioosobowa strzelanka w klimatach Sci-Fi z podgatunku looter-shooter, która przenosi graczy na niezwykłą planetę Enoch. Do naszej dyspozycji otrzymamy cztery klasy postaci, kilkadziesiąt zdolności i umiejętności oraz setki broni i elementów wyposażenia. Jeśli jeszcze nie jesteście przekonani do Outriders, to już teraz możecie wypróbować grę dzięki wersji demonstracyjnej, która jest dostępna na wszystkich docelowych platformach. Co więcej, postępy z dema możecie przenieść do finalnej wersji gry.

