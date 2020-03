Oficjalnie: PlayStation 5 zostanie zaprezentowane już jutro!

Koniec ze spekulacjami i przypuszczeniami, Sony oficjalnie zapowiedziało, że już jutro zostanie zaprezentowana konsola PlayStation 5!

Po miesiącach plotek, przecieków i wymijających wypowiedzi ze strony włodarzy Sony, PlayStation 5 zostanie oficjalne zaprezentowane. Jak właśnie ujawniono, już jutro (18 marca) o godzinie 17:00 odbędzie się transmisja z oficjalnej prezentacji konsoli dziewiątej generacji od Sony.

Ceremonię poprowadzi główny architekt systemu PS5 - Mark Cerny, który "zapewni nam dokładny wgląd w architekturę PlayStation 5 oraz przedstawi jak wpłynie ona na przyszłość gier". Trzeba przyznać, że zapowiedź ta brzmi wyjątkowo ambitnie. Do tej pory poznaliśmy już kilka ciekawostek na temat PS5, ale wciąż brak nam konkretów. Wszystko wskazuje na to, że zmieni się to już jutro.

Trudno nie powiązać dzisiejszej zapowiedzi z ostatnią ofensywą Microsoftu i ujawnieniem wszystkich szczegółów na temat konsoli Xbox Series X. Wygląda to tak, jakby Sony miało już zaplanowany pokaz, ale zdecydowało się go przyspieszyć, aby konsola "giganta z Redmond" nie skradła całego zainteresowania branży. Szczególnie, że z dotąd ujawnionych informacji, zapowiada się ona wyjątkowo ciekawe. Cóż pozostaje nam poczekać do jutra i przekonać się, co tym razem przygotował dla nas japoński producent.

