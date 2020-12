Oficjalnie! Powstaje gra MMO w świecie League of Legends!

Marka League of Legends wzbogaci się o kolejną grę. Już teraz śmiało można stwierdzić, że jest to największy projekt w historii Studia Riot Games.

Jeszcze do niedawna firma Riot Games była częstym obiektem drwin w branży z powodu swojej nazwy. Drugi jej człon sugeruje, że twórcy League of Legends mają w swoim portfolio więcej niż jedną grę, a nie do końca było to prawdą. Wszystko zmieniło się za sprawą debiutu Teamfight Tactics pod koniec zeszłego roku. Riot nie zamierzał jednak poprzestać i od tamtej pory ukazały się jeszcze: karcianka Legends of Runeterraoraz Valorant. To jednak nie koniec, ostatnio potwierdzono grę RPG - Ruined King: A League of Legends Story, która powstaje we współpracy z doświadczonym studiem Airship Syndicate.

Jak się właśnie dowiedzieliśmy Riot Games aktualnie pracuje nad jeszcze jednym, być może najbardziej ambitnym, projektem - grą MMO w uniwersum League of Legends. Fani LoL-a od lat domagali się podobnej produkcji i właśnie otrzymali pierwszy oficjalny komunikat w tej sprawie.

W League of Legends nie brakuje ciekawych postaci i ras

Nie ma mowy o pomyłce, bowiem wiadomość tą ujawnił Greg Street, jeden z najważniejszych obecnie ludzi w Riot Games. Deweloper opublikował wiadomość na twiterze, w której poinformował, iż jego obecna praca w firmie ma polegać na rozwoju uniwersum League of Legends poprzez stworzenie ogromnej gry. Dopytany przez fanów czy chodzi o produkcję typu MMO odpowiedział twierdząco.

It is an MMO — Greg Street (@Ghostcrawler) December 18, 2020

Warto tu dodać, że Greg Street, znany również jako "Ghostcrawler", to niezwykle doświadczony deweloper, który w swojej karierze pracował m.in dla Ensemble Studios (m.in. przy grach z serii Age of Empires) i Blizzard Entertainment.

Szczególnie współpraca z tym drugim studiem przyniosła mu międzynarodową rozpoznawalność. "Ghostcrawler" był bowiem jednym z głównych projektantów World of Warcraft, w tym dodatków Wrath of the Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria oraz Warlords of Draenor. Jak więc widać, ma on ogromne doświadczenie w tworzeniu gier MMO. Miejmy nadzieję, że jego najnowszy projekt powtórzy sukces World of Warcraft i za kilka lat będziemy mogli wspólnie przemierzać niezwykły świat Runeterry.

