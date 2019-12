Oficjalnie: Redmi K30 nie tylko z 5G

Mamy dobrą wiadomość dla sympatyków marki Redmi. Nadchodzący flagowiec chińskiego producenta - model K30, będzie dostępny również w wersji 4G.

Wiemy już, że Redmi K30 zadebiutuje 10 grudnia. Do tej pory model ten był reklamowany głównie jako pierwszy smartfon 5G w portfolio Redmi. Tymczasem na portalu społecznościowym Weibo pojawił się oficjalny wpis przedstawicieli chińskiego producenta, którzy potwierdzili, że na rynku zadebiutuje również tańsza wersja urządzenia - wyposażona jedynie w modem 4G.

Jest to z pewnością znakomita wiadomość dla sympatyków marki Redmi w naszym kraju. Zakup smartfonu 5G mija się u nas (póki co) z celem, a szkoda byłoby stracić taki model jak Redmi K30. Szczególnie, że z najnowszych informacji - opublikowanych przez TENAA, wynika, że szykuje nam się wyjątkowo interesujący smartfon.

Według TENAA, Redmi K30 otrzyma: ośmiordzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 2,2 GHz (prawdopodobnie Snapdragon 730G), 6 GB, 8 GB lub 12 GB RAM-u, do 256 GB pamięci wewnętrznej, akumulator o pojemności 4400 mAh oraz wyświetlacz o przekątnej 6,67-cala i rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080 pikseli).

TENAA podaje niejasne informacje co do aparatów, ale możemy być pewni, że rozdzielczość głównego sensora wynosić będzie 64 Mpix, oprócz tego na tylnym panelu powinny mu towarzyszyć "oczka" o rozdzielczości: 8 Mpix, 12 Mpix oraz 2 Mpix. Wiemy również, że smartfon otrzyma podwójny aparat do selfie (jeden z sensorów będzie mógł się pochwalić rozdzielczością na poziomie 20 Mpix).

Warto przypomnieć, że 10 grudnia, obok Redmi K30 zadebiutuje również nowy ultrabook chińskiego producenta - RedmiBook.

