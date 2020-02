Oficjalnie! The Division 2 otrzyma duże DLC, w którym wrócimy do Nowego Jorku, premiera już w marcu!

Najnowsze rozszerzenie do The Division 2 zabierze nas ponownie do Nowego Jorku, gdzie zmierzymy się z Aaronem Keenerem.

Gra The Division 2 ukazała się w lutym zeszłego roku. Podobnie jak pierwsza odsłona serii, produkcja zachwycała przede wszystkim realistycznym odwzorowaniem miejsc, w których toczyła się akcja, a także ciekawą fabułą i satysfakcjonującym systemem walki. Niestety, pomimo pozytywnych opinii krytyków i recenzentów, gra nie spełniła finansowych oczekiwań wydawcy. Miejmy nadzieję, że nadchodzący dodatek to zmieni.

Obecnie, wraz z końcem pierwszego roku gry, przyszedł czas na nowe wyzwania. Twórcy gry – studio Massive Entertainment, poinformowali właśnie o swoich planach dotyczących produkcji i zapowiedzieli ogromny dodatek. Rozszerzenie o nazwie Warlords of New York przeniesie nas ponownie do zdziesiątkowanego przez zarazę Nowego Jorku. Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami, naszym głównym nemezis będzie, znany sympatykom gry – Aaron Keener, czyli człowiek odpowiedzialny za wybuch śmiertelnej epidemii grypy. Zdradziecki agent Division, wspierany przez czterech wiernych mu poruczników, podporządkował sobie część Manhattanu, a naszym zadaniem będzie pokonanie ich oraz wyzwolenie dzielnicy.

Rozpoczęcie dodatku będzie możliwe dla postaci na poziomie 30, jednak jeśli jeszcze go nie osiągnęliście, to DLC umożliwi graczom szybkie wywindowanie postaci do odpowiedniego poziomu. Poziom maksymalny z kolei, zostanie podwyższony do 40. Oprócz zupełnie nowego obszaru i kampanii fabularnej otrzymamy również: bronie, zdolności, przedmioty egzotyczne i nowy "nieskończony" system rozwoju postaci. Zmian doczeka się również UI, oraz liczne systemy gry w tym "mroczne strefy" czy statystyki przedmiotów. Twórcy ujawnili również, że po premierze gra będzie rozwijana w ramach sezonów, a każdy z nich trwać będzie około 3 miesiące. Oczywiście, wszystkie misje będziemy mogli przejść zarówno grając samemu, jak i w kooperacji z innymi graczami.

Warto przypomnieć, że w ciągu pierwszego roku od wydania produkcji twórcy stale rozwijali i udoskonalali grę, a ilość dostarczanego kontentu robi naprawdę duże wrażenie. Gracze mieli możliwość wykupienia przepustki sezonowej, która zawierała bonusowe aktywności oraz pozwalała na szybszy dostęp do misji fabularnych z dodatków i nowych klas postaci. Należy jednak zaznaczyć, że wszystkie dodatki fabularne oraz aktualizacje, wprowadzające nowe elementy wyposażenia i dodatkowe klasy postaci, były udostępniane całkowicie za darmo dla wszystkich użytkowników gry. Wysiłki studia zaowocowały tym, że tytuł stale się powiększał i zmieniał, dzięki czemu w żadnym momencie rozgrywki nie było miejsca na znużenie czy nudę.

Tym razem jednak twórcy zdecydowali się obrać nieco inną drogę. Dodatek Warlords of New York będzie płatny i zadebiutuje już 3 marca na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Zawartość dostępna w ramach sezonów będzie darmowa dla wszystkich, jednak gracze, którzy wykupią przepustki sezonowe będą mogli liczyć na szybszy progres i więcej przedmiotów. Czy najnowsze rozszerzenie "ożywi" społeczność The Division 2? O tym przekonamy się już za niespełna miesiąc.