Oficjalnie: targi E3 2020 odwołane z powodu koronawirusa

Właśnie potwierdziły się wcześniejsze plotki i tegoroczne targi E3 zostały odwołane.

Organizatorzy targów E3 - Entertainment Software Association (ESA), przekazali nam smutną wiadomość. Tegoroczna edycja największych gamingowych targów na świecie została właśnie anulowana.

W oficjalnym komunikacie przedstawiciele ESA poinformowali, że z uwagi na rosnące zagrożenie ze strony wirusa COVID-19, musieli podjąć tą trudną decyzję i odwołali E3 2020. Podkreślono, że zdrowie wszystkich odwiedzających, jak również wystawców i pracowników ESA, jest absolutnym priorytetem firmy i tak naprawdę inne rozwiązanie nie wchodziło w grę.

Nie wszystko jednak stracone, włodarze Entertainment Software Association poinformowali, że będą rozmawiać ze swoimi licznymi partnerami, aby w czerwcu przygotować szereg transmisji online z prezentacjami, które oryginalnie miały odbyć się na żywo w Los Angeles.

Na wiadomość o odwołaniu targów E3 2020 zdążyli już zareagować przedstawiciele Microsoftu i Ubisoftu. Phil Spencer, stojący na czele Xboxa, powiedział, że choć decyzja ESA o anulowaniu wydarzenia z całą pewnością nie należała do najłatwiejszych, to była jedną słuszną. W podobnym tonie wypowiedzieli się włodarze francuskiego producenta. Co więcej, zarówno jedni, jak i drudzy już teraz zapowiedzieli, że o nowościach wydawniczych obu firm dowiemy się z licznych transmisji za pośrednictwem sieci.

Śmiało możemy założyć, że podobny los spotka tegoroczne targi Gamescom, choć iskierką nadziei dla organizatorów europejskiego eventu jest jego odległa data debiutu, wyznaczona na 25 sierpnia.

źródło: ESA