Ogień i żar – thriller z seksownymi strażakami zastąpi Kto zabił Sarę? Obsada i fabuła nowego serialu Netflixa

Podczas gdy jedni widzowie emocjonują się ognistym Rodem Smoka, a inni płomiennym romansem Laury i Massimo, na Netfliksie pojawił się kolejny gorący przebój. Mowa o meksykańskiej produkcji od twórców Kto zabił Sarę? – serialu, który w naszym kraju cieszył się sporą popularnością. Przed Wami Ogień i żar i przystojni strażacy...

Ogień i żar – najważniejsze informacje

Tytuł: Ogień i żar

Ogień i żar Twórcy: José Ignacio Valenzuela

José Ignacio Valenzuela Gatunek: dramat, kryminał

dramat, kryminał Liczba dostępnych sezonów: 1

1 Liczba odcinków: 39

39 Czas emisji: 2022

2022 Kraj produkcji: Meksyk

Serial został przygotowany przez twórcę innej popularnej produkcji Netflixa, czyli rodzinnego melodramatu Kto zabił Sarę? Podobnie jak swój poprzednik Ogień i żar opowiada tragiczną historię z wątkiem kryminalnym.

Fabuła

Poncho prowadzi prywatne śledztwo w sprawie śmierci swojego brata, Daniela. Ślady prowadzą go do jednostki Straży Pożarnej w Mexico City. Zatrudnia się jako strażak i od tej chwili zajmuje się jednocześnie walką z ogniem i tropieniem zabójców. Zaprzyjaźnia się z Oliwią – jedyną strażaczka w ekipie – i zdradza jej swój sekret. Wspólnie próbują dotrzeć do prawdy o tym, co spotkało Daniela. Stopniowo dowiadują się, że jego śmierć mogła mieć związek z brutalnym mordercą grasującym w stolicy Meksyku.

Tymczasem więzienie opuszcza Ricardo Urzúa, który odsiadywał wyrok za zabójstwo kilku kobiet. Jak się jednak okazuje, Urzúa został w przestępstwo wrobiony – próbując się zreahabilitować i odkryć prawdziwego mordercę trafia do tej samej jednostki Straży, co Poncho.

Data premiery

Meksykański serial na Netfliksie pojawił się 17 sierpnia 2022 roku. Tego samego dnia opublikowano oczywiście wszystkie 39 odcinków.

Obsada

W obsadzie Ognia i żaru spotkacie południowoamerykańskich, raczej nieznanych w naszym kraju, aktorów.

W serialu pojawia się m.in.:

Iván Amozurrutia – Alfonso "Poncho" Quiroga

– Alfonso "Poncho" Quiroga Mauricio Hénao – Daniel "Dani" Quiroga

– Daniel "Dani" Quiroga Eduardo Capetillo – Ricardo Urzúa Lozano

– Ricardo Urzúa Lozano Esmeralda Pimentel – Olivia Serrano

– Olivia Serrano Itatí Cantoral – Gloria Carmona

– Gloria Carmona Plutarco Haza – Hugo González Cortez / Noé Serrano Diccarey

– Hugo González Cortez / Noé Serrano Diccarey Oka Giner – Leonora Robledo

– Leonora Robledo Antonio Sotillo – Alejandro Molina

– Alejandro Molina Daniel Gama Moreno – Gerardo "Gera"

– Gerardo "Gera" Ana Jimena Villanueva – Ana Linares

– Ana Linares Humberto Busto – Ángel Linares

– Ángel Linares Rebeca Herrera – Rosário Sarmiento

Trailer

Netflix niestety nie opublikował zbyt wiele materiałów promujących Ogień i żar. W sieci pojawił się jednak trailer, dzięki któremu można poznać wycinek serialowej rzeczywistości.

