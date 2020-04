Oglądaj TVN 24 GO za darmo w aplikacji Mój T-Mobile

Śledzenie najważniejszych wydarzeń z kraju i ze świata jest w obecnej sytuacji szczególnie istotne. Dlatego T-Mobile umożliwia bezpłatny dostęp do najświeższych informacji o epidemii koronowirusa i bieżących spraw w aplikacji TVN 24 GO. Jak skorzystać z promocji?

Sieć komórkowa T-Mobile w ramach nowej kampanii: Jesteśmy dla Ciebie, proponuje kolejną promocyjną ofertę. Tym razem jest to bezpłatny dostęp do TVN24 GO w aplikacji Mój T‑Mobile. TVN 24 GO to platforma wideo, w której znajdują się programy informacyjne (z kraju i ze świata), publicystyczne, a także wywiady z przedstawicielami różnych instytucji. Użytkownicy mają ciągły dostęp do najświeższych newsów oraz bieżących komentarzy ekspertów.

Z promocji mogą skorzystać klienci indywidualni T-Mobile, którzy posiadają abonament oraz osoby korzystające z ofert na kartę lub MIX. Oferta jest dostępna od 2 kwietnia do 14 kwietnia i dostępna przez 30 dni od aktywacji. Po tym okresie można zrezygnować z usługi, w przeciwnym razie automatycznie się ona przedłuży i zostanie pobrana opłata w wysokości 10 zł z podpiętej karty płatniczej.

Jak aktywować voucher?

Aby aktywować usługę należy pobrać aplikację Mój T-Mobile, gdzie znajduje się link do strony, na której można odebrać bezpłatny voucher umożliwiający oglądanie TVN 24 GO.

Wejdź na stronę go.tvn24.pl/mój-kod i wpisz otrzymany kod dostępu Zaloguj się lub załóż nowe konto w serwisie Zatwierdź kod dostępu, klikając „DALEJ” Zaakceptuj wymagane zgody Wprowadź dane swojej karty płatniczej i kliknij w przycisk „REJESTRUJ KARTĘ”. Opłata z karty zostanie pobrana przy przedłużeniu, za 30 dni. W każdej chwili możesz wyłączyć płatności automatyczne. Aktywuj voucher poprzez kliknięcie „AKTYWUJĘ” Potwierdzenie pomyślnej aktywacji vouchera zostanie wyświetlone na ekranie.

Sprawdźcie co jeszcze oferuje T-Mobile w ramach akcji społecznej #zostańwdomu i kampanii Jesteśmy dla Ciebie

