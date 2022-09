Ogłoszono koniec pandemii COVID-19. Ale nie taki, jak myślisz

Głosy o końcu pandemii COVID-19 są sprzeczne. Jedni twierdzą, że to już najwyższy czas, a inni, że jest o wiele za wcześnie, aby ogłaszać zwycięstwo. A jak to wygląda naprawdę?

U nas o tym, czy pandemia COVID-19 trwa, decyduje minister Niedzielski, a żadna jego wypowiedź nie zapowiada jej końca. Jednak tajemnicą poliszynela jest fakt, że to instytucje międzynarodowe, w tym amerykańskie, mają w tej sprawie ostatnie słowo. Więc może w przypadku słów prezydenta Bidena coś jest na rzeczy?

Niedługo po wypowiedzi prezydenta USA odezwali się amerykańscy urzędnicy zdrowia publicznego i zaprzeczyli jego słowom. Także pracownicy Białego Domu starali się pomniejszyć ich znaczenie. Jednak wypowiedział je prezydent Stanów Zjednoczonych, który być może wie coś, czego nie wiedzą urzędnicy niżsi rangą. Na przykład to, że stworzono bardzo skuteczną szczepionkę albo fenomenalny lek na tę paskudną chorobę?

Komunikaty ważnych instytucji dotyczące pandemii są sprzeczne. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) twierdzi, że choć do jej końca jeszcze daleko, to zbliża się on nieuchronnie. Z kolei amerykański Departament Zdrowia i Opieki Społecznej twierdzi, że USA znajdują się w stanie zagrożenia zdrowia publicznego, który być może zostanie oficjalnie ogłoszony w październiku. Kolejna instytucja – Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom – przytacza statystyki, z których owszem, wynika, że liczba zachorowań, hospitalizacji i zgonów spada, ale trzecią najczęstszą z kolei przyczyną śmierci w USA jest wciąż COVID-19.

Te sprzeczności zdają się potwierdzać fakt, że być może nigdy nie będziemy mogli ogłosić „końca pandemii”, tak jak niemożliwe jest ogłoszenie końca występowania grypy, która jest chorobą stale obecną z okresowymi, lokalnymi epidemiami.

Ludzie chcą widzieć, kiedy skończy się pandemia

Jennifer Kates, analityk polityki zdrowotnej i starszy wiceprezes Kaiser Family Foundation, mówi:

– Chwila, w której będziemy mogli powiedzieć: „OK, jest po pandemii” nie nadejdzie. To trudna prawda, ponieważ ludzie chcą pewności. Chcą dobrze kończących się historii.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że uznamy COVID-19 za stały element naszej rzeczywistości i uda nam się po prostu ograniczyć zjadliwość tej choroby oraz jej występowanie do pewnych obszarów. Być może to właśnie taki zbliżający się „koniec pandemii” widzi prezydent Biden.

Na razie jednak śmiertelność COVID-19 znacznie przekracza liczbę zgonów powodowanych przez grypę, a obszary jego występowania zmniejszają się bardzo powoli. Dlatego pomimo optymizmu prezydenta USA, na razie nie pozostało nam nic innego, jak tylko czekać.