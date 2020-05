Ogłoszono pierwszy telefon z procesorem Exynos 880

Samsung zaprezentował publicznie nowy procesor - przeznaczony dla średniaków model Exynos 880. Kilka godzin później poznajemy pierwszy smartfon, który będzie z niego korzystać.

Jakiś czas temu użytkownicy procesorów Samsung zwrócili się do niego z prośbą, aby nie używać Exynosów, a zamiast tego zastąpić je procesorami Snapdargon. Jednak producent nie zrezygnował i zaprezentował nowy model ze wsparciem dla sieci 5G - Exynos 880. Pierwszym telefonem, który będzie z niego korzystać jest Vivo Y70s. Warto dodać, że będzie to zarazem czwarty telefon tego producenta, mający łączność 5G - wszystkie korzystają z Exynosów. A co jeszcze o nim wiemy? Działa pod kontrolą systemu Android 10 z nakładką Funtouch 10.0. Ma do dyspozycji 6 GB lub 8 GB pamięci RAM typu LPDDR4X. Na dane użytkownika w obu przypadkach przewidziano 128 GB miejsca na karcie pamięci UFS 2.1.

Smartfon Vivo Y70s ma wyświetlacz IPS LCD o wielkości 6,53", na którym pokazuje obraz w jakości Full HD+. Ma trzy obiektywy aparatu tylnego (48 + 8 + 2 MP), z przodu jest to obiektyw umiejscowiony w notchu (16 MP). jak na razie będzie dostępny wyłącznie w Chinach, gdzie wersja z 8 GB RAM kosztuje równowartość ok. 1200 zł.

