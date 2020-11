Ogromna awaria Xbox Game Bar!

Według raportów najnowsza aktualizacja uniemożliwia korzystanie z programu Xbox Game Bar na Windows 10! Jak wygląda ten błąd i kiedy można spodziewać się łatki?

Xbox Game Bar dla systemu Windows 10 jest pełen przydatnych funkcji i z reguły działa naprawdę dobrze. Służy on do przechwytywania i udostępniania zwartości podczas grania w gry komputerowe. Ponadto udostępnia widżety przydatne do komunikacji ze znajomymi z platformy Xbox, bez konieczności opuszczania rozgrywki. Jak się okazuje, ostatnia aktualizacja z 5 listopada powoduje katastrofalną awarię programu.

Najnowsza usterka systemu może blokować niektórym użytkownikom dostęp do Xbox Game Bar i jego usług. Według raportów, po uruchomieniu programu pojawia się komunikat o błędzie:

Xbox Game Bar nie jest obecnie dostępny na Twoim koncie. Upewnij się, że jesteś zalogowany do Sklepu i spróbuj ponownie. Oto kod błędu, na wypadek, gdybyś go potrzebował: 0x803F8001.

Dokładna przyczyna powstawania awarii nie jest znana. Wiadomo jedynie, że problem dotyczy Windows 10 w wersji 1809 lub nowszej. Nie jest to jednak regułą, bo nie wszyscy użytkownicy tego systemu otrzymują komunikat o błędzie.

Niestety, nie ma łatwego rozwiązania tego problemu. Można próbować odinstalować Xbox Game Bar i zainstalować go ponownie ze sklepu Microsoft Store. Jednak jeżeli to nie pomoże to jedyną drogą jest cierpliwe oczekiwanie na aktualizację ze strony Microsoftu. Producent jest znany z szybkich reakcji w sytuacjach awaryjnych, więc łatki powinniśmy spodziewać się dzisiaj lub najpóźniej jutro.

