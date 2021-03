Ogromna awaria serwerów Battle.net i Call of Duty

Sympatycy gier z serii Call of Duty, jak również twórczości Blizzarda muszą wykazać się sporą dozą cierpliwości, bowiem serwery Battle.net mierzą się z poważnymi problemami.

Według serwisu downdetector.pl - w okolicach godziny 18:40 zaczęły pojawiać się pierwsze raporty o problemach z serwerami Call of Duty i gier firmy Blizzard. Spowodowane jest to awarią serwerów serwisu Battle.net, w którym znajdują się gry firmy Activision-Blizzard, a więc m.in.: World of Warcraft, Diablo 3, Overwatch, Call of Duty Warzone czy Call of Duty Black Ops Cold War.

Jeśli nie możecie się aktualnie zalogować do żadnej z wyżej wymienionych gier, to nie mamy dla was najlepszych wieści. Awaria może jeszcze trochę potrwać. Problem dotyczy głównie serwerów uwierzytelniających stąd też problemy z zalogowaniem się do wybranych produkcji. Jeśli jednak jesteście już zalogowani do gry, to wielce prawdopodobne, że awarii nawet nie odczujecie.

Przedstawiciele firmy Blizzard poinformowali już na Twiterze, że są świadomi problemów i już pracują nad ich rozwiązaniem.

Problemy z serwerami uwierzytelniającymi są już badane. Logowanie może być tymczasowo spowolnione lub niemożliwe. - Blizzard

Kiedy dokładnie technicy uporają się z awarią? Tego niestety nie wiadomo.

