Ogromna reorganizacja w Xiaomi, chińskiego producenta opuszcza jeden z założycieli

Włodarze Xiaomi poinformowali dzisiaj o dużych zmianach w strukturach firmy, m.in. producenta opuści jeden z jego założycieli - Li Wanqiang.

Li Wanqiang piastował do tej pory stanowisko starszego wiceprezydenta. Jako jeden z założycieli Xiaomi miał on ogromny wpływ na sukces firmy. W trakcie swojej pracy przewodził on kilku ważnym projektom, jak choćby tym związanym z systemem MIUI, stroną internetową Xiaomi.com czy ogólną promocją marki Xiaomi. Stojący obecnie na czele firmy - Lei Jun, w oficjalnym komunikacie podziękował swojemu koledze za wszystkie lata wspólnej pracy i jego ogromy wkład w to jak dzisiaj wygląd i gdzie jest Xiaomi.

To jednak nie wszystkie zmiany na kierowniczych stanowiskach u chińskiego producenta. Przy okazji poinformowano, że trzech kierowników: Lin Bin, Wang Xiang oraz He Yong otrzymali awanse, natomiast Zhou Shouzi i Lu Weibing zostali przeniesieni.

Jak widać Xiaomi wejdzie w nowy rok w mocno zmienionym składzie. Lei Jun, wyjaśniając te najważniejsze zmiany organizacyjne, powiedział, że jego firma potrzebuje silniejszego wsparcia zarządzania grupami. Stwierdził on również, że jest to niezbędne dla jego firmy, aby ta mogła sprostać wyzwaniom, które nadejdą już w przyszłym roku.

Chiński producent jest ostatnio na "fali wznoszącej" i z całą pewnością nie ma obecnie powodów do narzekań. Xiaomi zajmuje czwarte miejsce wśród największych producentów smartfonów na świecie. Co więcej, jak wynika z ostatniego raportu finansowego firmy, (za trzeci kwartał 2019 roku) Xiaomi może się pochwalić rekordowymi przychodami, które wyniosły 53,7 miliardów juanów (~ 29,5 miliarda złotych). Jest to wynik o 5,5 procenta lepszy niż w analogicznym okresie minionego roku. Rekordowy był również zysk netto, który wyniósł 3,5 miliarda juanów (~ 1,93 miliarda złotych).

Przyszły rok ma być kluczowy dla przyszłości Xioami, a to za sprawą rozwoju technologii 5G i ogromnych inwestycji, które firma poczyniła w tym kierunku.

źródło: gizmochina.com