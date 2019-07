Ogromna wyprzedaż w Microsoft Store - setki gier na konsole Xbox w rewelacyjnych cenach

Microsoft postanowił nas solidnie zaskoczyć i przygotował wielką wyprzedaż w swoim cyfrowym sklepie. Przeceniono nie tylko setki gier i dodatków, ale również abonament Xbox Game Pass Ultimate.

Subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate to połączenie korzyści płynących z usług Xbox Live Gold oraz Xbox Game Pass (dostępnych również w ramach oddzielnych abonamentów). W ramach trwającej właśnie promocji możecie nabyć trzy miesiące abonamentu Xbox Game Pass Ultimate w cenie wynoszącej niecałe 55 złotych. Warto z tej oferty skorzystać (szczególnie jeśli obecnie nie posiadacie Xbox Live Gold) bowiem mnóstwo gier z wyprzedaży jest dostępnych w atrakcyjniejszych cenach dla subskrybentów usługi Gold.

Przejdźmy jednak do najlepszego - gier. Microsoft przecenił zarówno produkcje na najnowszą konsolę Xbox One, jak i starszą - Xbox 360. W ramach wyprzedaży znajdziecie mnóstwo znakomitych gier, my wybraliśmy dla was najciekawsze z nich:

Tom Clancy’s The Division 2 – 173,99 zł (144,99 zł z kontem Gold)

– 173,99 zł (144,99 zł z kontem Gold) Devil May Cry 5 – 174,99 zł (149,99 zł z kontem Gold)

– 174,99 zł (149,99 zł z kontem Gold) Resident Evil 2 – 174,99 zł (149,99 zł z kontem Gold)

– 174,99 zł (149,99 zł z kontem Gold) RAGE 2 – 217,49 zł (188,49 zł z kontem Gold)

– 217,49 zł (188,49 zł z kontem Gold) Forza Horizon 4 Edycja Standardowa – 124,99 zł

– 124,99 zł Red Dead Redemption 2 – 202,29 zł (173,39 zł z kontem Gold)

– 202,29 zł (173,39 zł z kontem Gold) Sea of Thieves: Anniversary Edition – 99,99 zł

– 99,99 zł NBA 2K19 – 123,59 zł (92,69 zł z kontem Gold)

– 123,59 zł (92,69 zł z kontem Gold) Assassin’s Creed Odyssey – 173,99 zł (145 zł z kontem Gold)

– 173,99 zł (145 zł z kontem Gold) Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Deluxe Edition – 60,49 zł (48,39 zł z kontem Gold)

– 60,49 zł (48,39 zł z kontem Gold) Śródziemie: Cień Wojny – 84,99 zł

– 84,99 zł Edycja Online Premium Grand Theft Auto V – 77,99 zł (64,99 zł z kontem Gold)

– 77,99 zł (64,99 zł z kontem Gold) Far Cry: New Dawn – 113,99 zł (94,99 zł z kontem Gold)

– 113,99 zł (94,99 zł z kontem Gold) Apex Legends – pakiet założyciela – 88,49 zł (79,05 zł z kontem Gold)

– 88,49 zł (79,05 zł z kontem Gold) Fortnite: Ratowanie Świata – Standardowy Pakiet Założyciela – 77,99 zł (65 zł z kontem Gold)

– 77,99 zł (65 zł z kontem Gold) State of Decay 2 – 49,99 zł

– 49,99 zł PlayerUnknown’s Battlegrounds – 39,99 zł

– 39,99 zł Metro Exodus – 131,99 zł

– 131,99 zł Monster Hunter World – 83,60 zł

– 83,60 zł Hitman 2 – 144,50 zł (115,60 zł z kontem Gold)

– 144,50 zł (115,60 zł z kontem Gold) Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – 101,99 zł (84,99 zł z kontem Gold)

– 101,99 zł (84,99 zł z kontem Gold) Cuphead – 73,99 zł

– 73,99 zł Watch Dogs 2 – 86,99 zł (57,99 z kontem Gold)

Pełną listę promocji i przecenionych tytułów możecie znaleźć na stronie Microsoft Store. Znaleźliście dla siebie coś ciekawego?