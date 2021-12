Ogromne ilości wody na innej planecie

Kaniony Valles Marineris, nazywane Wielkim Kanionem Marsa, mogą skrywać rezerwuary ukrytej wody.

Najnowsze dane z instrumentu FREND ESA-Roscosmos ExoMars Trace Gas Orbiter mówią o niezwykle dużych ilość wodoru. Odkrycie sugeruje, że gleba w tym regionie jest bogata w wodę związaną w minerały lub będącą w formie lodu podpowierzchniowego. Igor Mitrofanow, fizyk z Instytutu Badań Kosmicznych Rosyjskiej Akademii Nauk i główny autor badania skomentował odkrycie:

Dzięki Trace Gas Orbiter możemy spojrzeć w dół do jednego metra poniżej gleby i zobaczyć, co naprawdę dzieje się pod powierzchnią Marsa – i, co najważniejsze, zlokalizować bogate w wodę „oazy”, których nie można było wykryć za pomocą poprzednich instrumentów.