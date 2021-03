Ogromne rabaty w RTV Euro AGD: realme X3 SuperZoom tańszy o 900 zł

W sklepie RTV Euro AGD tylko do soboty trwa wiosenna wyprzedaż wybranych smartfonów, telewizorów, laptopów oraz innych urządzeń. Sprawdź, na które przeceny warto zwrócić uwagę. Wybraliśmy najlepsze promocje.

Wiosenny Black Week w RTV Euro AGD to idealna okazja, by taniej kupić nowe urządzenia jeszcze przed Wielkanocą. Wśród przecenionych produktów znajdziemy tańsze sprzęty RTV i AGD, smartfony, laptopy oraz ciekawe akcesoria. Oferta promocyjna trwa tylko do 3 kwietnia 2021 roku, więc warto się pośpieszyć. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych propozycji.

Promocja: smartfo realme X3 SuperZoom za 1 399 zł (cena regularna 2 299 zł)

Procesor: 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 855+

Aparaty tylny/przedni: 64 Mpix + 8 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix / 32 Mpix

Pojemność baterii: 4200 mAh

Pamięć: 8 GB / 128 GB

Wyświetlacz: 6,6 ", 2400 x 1080 pikseli, Full HD+

System operacyjny: Android 10

Promocja: smartfon Samsung Galaxy A51 za 1 099 zł (cena regularna 1 699 zł)

Procesor: 8-rdzeniowy Samsung Exynos 9611

Aparaty tylny/przedni: 48 Mpix + 12 Mpix + 5 Mpix + 5 Mpix / 32 Mpix

Pojemność baterii: 4000 mAh

Pamięć: 4 GB / 128 GB

Wyświetlacz: 6,5 ", 2400 x 1080 pikseli, 16 mln kolorów SUPER AMOLED

System operacyjny: Android 10

Promocja: telewizor LG OLED65BX3LB za 6 666 zł (cena regularna 7 299 zł)

Ekran: 65 cali, 4K UHD, 3840 x 2160

Optymalizacja ruchu: OLED Motion Pro

Funkcje: HDR, Smart TV, Wi-Fi, USB - multimedia, USB - nagrywanie, Bluetooth, obsługa głosowa, 4x HDMI, 3x USB

Promocja: telewizor Samsung QLED QE58Q60TAU za 2 899 zł (cena regularna 3 299 zł)

Ekran: 58 cali, 4K UHD, 3840 x 2160

Optymalizacja ruchu: Picture Quality Index 3100

Funkcje: HDR, Smart TV, Wi-Fi, USB - multimedia, USB - nagrywanie, TimeShift, Bluetooth, obsługa głosowa, 3x HDMI, 2x USB

Promocja: telewizor LG 65NANO793NE za 2 899 zł (cena regularna 3 599 zł)

Ekran: 65 cali, 4K UHD, 3840 x 2160

Optymalizacja ruchu: True Motion 100

Funkcje: HDR, Smart TV, Wi-Fi, USB - multimedia, USB - nagrywanie, Bluetooth, obsługa głosowa, 3x HDMI, 2x USB

Promocja: laptop HP 15s-eq0057nw 15,6" AMD Ryzen 5 3500U za 2 199 zł (cena regularna 2 699 zł)

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor: AMD Ryzen™ 5 3500U 2,1 - 3,7 GHz

Pamięć: 8 GB RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: AMD Radeon™ Vega 8

System operacyjny: bez systemu

Promocja: laptop Acer Aspire 3 A315-56-35LS 15,6" za 1 799 zł (cena regularna 1 999 zł)

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor: Intel® Core™ i3 10gen 1005G1 1,02- 3,4 GHz

Pamięć: 4 GB RAM

Dysk: 256 GB SSD

Grafika: Intel® UHD Graphics

System operacyjny: bez systemu

Promocja: laptop Apple Macbook Pro M1 13,3" Apple M1 za 6 699 zł (cena regularna 7 699 zł)

Ekran: 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor: Apple M1

Pamięć: 8 GB RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: Apple M1 (8-rdzeni)

System operacyjny: Mac OS Big Sur

Promocja: Lenovo IdeaPad 3 i5-1035G1 za 2 699 zł (cena regularna 2 999 zł)

Ekran: 14 cali, 1920 x 1080 pikseli

Procesor: Intel® Core™ i5 10gen 1035G1 1,0 - 3,6 GHz

Pamięć: 8 GB RAM

Dysk: 256 GB SSD

Grafika: nVidia® GeForce MX 330 + Intel UHD Graphics

System operacyjny: bez systemu

Promocja: smartwatch Apple Watch Series 5 44 mm GPS + Cellular Sport za 1 979 zł (cena regularna 2 179 zł)

Współpracujący system operacyjny: Apple iOS

Łączność bezprzewodowa: Bluetooth, Wi-Fi, NFC

Wielkość wyświetlacza: 1,4 "

Wykonanie koperty: aluminium

Rozmiar: 44 mm

Promocja: smartband Fitbit Charge 4 (czarny) Gift Pack za 499 zł (cena regularna 899 zł)

Bluetooth: tak

NFC: tak

Pomiar: kroki, kalorie, jakość snu, czas, SpO2 (saturacja)

Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi: urządzenia z systemem Android 4.4 lub nowszym, urządzenia z systemem iOS9 lub nowszym

Wodoodporny: tak

Akcelerometr: tak

Funkcje dodatkowe: Bluetooth, ekran dotykowy, krokomierz, licznik kalorii, łączność NFC, monitor snu, odbiornik GPS, powiadomienia (SMS, e-mail, połączenia, inne), stoper

Promocja: hulajnoga Foxrim Glide 8,5" za 999 zł (cena regularna 1 299 zł)

Moc silnika: 250 W

Maksymalna prędkość: 23 km/h

Maksymalne obciążenie: 120 kg

Średnica kół: 8,5 cala

Bluetooth: nie

Informacje dodatkowe: światła LED, prędkościomierz

Wymiary: 108 x 43 x 114 cm

Waga: 15 kg

Promocja: Motus Scooty 8,5 (2020) za 1 399 zł (cena regularna 1 599 zł)

Moc silnika: 350 W

Zasilanie akumulator: 36V

Czas ładowania: 4 godziny

Zasięg na jednym ładowaniu: 20-32 km

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Maksymalne obciążenie: 120 kg

Maksymalny kąt nachylenia terenu: 15°

Średnica kół: 8,5 cala

Bluetooth: nie

Informacje dodatkowe: światła LED, możliwość złożenia, hamulec tarczowy

Wymiary: 26 x 114 x 49 cm

Waga: 15,5 kg

