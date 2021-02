Ogromne zniżki na sprzęt dla graczy w RTV Euro AGD! Mnóstwo przecenionych urządzeń

W sklepie RTV Euro AGD trwa promocja na urządzenia i akcesoria dla graczy, dzięki której możesz sporo zaoszczędzić. Sprawdzamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę.

Szukasz dobrego i niedrogiego laptopa gamingowego? A może potrzebujesz nowych słuchawek, dzięki którym rozgrywka będzie jeszcze ciekawsza? Wybierając urządzenia i akcesoria potrzebne do gry, warto skorzystać z promocji, które przygotował sklep RTV Euro AGD. Przeceny niektórych produktów są naprawdę warte uwagi. Promocja trwa do 28.02.2021 roku. Do tego, w ramach trwającej oferty codziennie można liczyć na wyjątkowe okazje limitowane, które są dostępne tylko przez 24 godziny.

Najciekawsze promocje dla graczy w RTV Euro AGD:

Taniej o 400 zł

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor: Intel® Core™ i5 9gen 9300HF

Pamięć: 8 GB RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: nVidia® GeForce GTX 1660Ti

System operacyjny: Windows 10 Home Edition

Lenovo Legion Y540-15IRH

Taniej o 500 zł

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli; 144 Hz

Procesor: Intel® Core™ i5 10gen 10300H 2,5 - 4,5 GHz

Pamięć: 8 GB RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: nVidia® GeForce GTX 1650 Ti + Intel UHD Graphics

System operacyjny: bez systemu

ASUS TUF Gaming F15 FX506LI-HN012

Taniej o 450 zł

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor: Intel® Core™ i5 10gen 10300H 2,5 - 4,5 GHz

Pamięć: 8 GB RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: nVidia® GeForce GTX 1660 Ti Max-Q + Intel UHD Graphics

System operacyjny: bez systemu

HP Pavilion Gaming 15-dk1033nw

Taniej o 300 zł

Ekran:15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli 120 Hz

Procesor: AMD Ryzen™ 5 4600H 3,0 - 4,0 GHz

Pamięć: 8 GB RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: nVidia® GeForce RTX 2060 + AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny: bez systemu

Lenovo Legion 5 15ARH05H

Taniej o 500 zł

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor: Intel® Core™ i5 9gen 9300H 2,4 - 4,1 GHz

Pamięć: 8 GB RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: nVidia® GeForce GTX 1650 Max-Q + Intel UHD Graphics

System operacyjny: bez systemu

MSI GF63 Thin 9SCSR-1081XPL

Taniej o 350 zł

Ekran: 27 cali, Nano IPS, 2560 x 1440

Czas reakcji matrycy: 1 ms

Częstotliwość odświeżania obrazu: 144 Hz

Złącza: Combo jack (wejście/wyjście audio), DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB 3.0 / USB 3.1 x 2

Funkcje: HDR, pivot, USB, NVIDIA G-Sync, wąska ramka

Monitor Acer Nitro VG240YP 24” FHD IPS 1ms 144Hz

Taniej o 100 zł

Ekran: 23,8 cala, IPS, 1920 x 1080

Czas reakcji matrycy: 1 ms

Częstotliwość odświeżania obrazu: 144 Hz

Złącza: DisplayPort x 1, HDMI x 2

Funkcje: AMD FreeSync, wąska ramka

Acer Nitro VG240YP

Taniej o 100 zł

Typ: przewodowe, nauszne,

Pasuje do: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Typ podłączenia: jack 3,5 mm + USB

Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

Logitech G635

Taniej o 120 zł

Typ: przewodowe, nauszne,

Pasuje: do PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, tablet, smartfon

Typ podłączenia: jack 3,5 mm

Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

Słuchawki Corsair HS45 Carbon Surround

Taniej o 80 zł

Typ: przewodowe, nauszne,

Pasuje do: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Typ podłączenia: jack 3,5 mm

Razer Kraken

Taniej o 69 zł

Typ: przewodowe, nauszne, półotwarte

Pasuje do: PC

Typ podłączenia: jack 2,5 mm + jack 3,5 mm

Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

Taniej o 70 zł

Typ myszy: optyczny, bezprzewodowa

Czułość myszy: 12000 dpi

Typ podłączenia: USB i Bluetooth

Liczba przycisków: 6

Logitech_G603

Taniej o 60 zł

Typ myszy: optyczny, bezprzewodowa

Czułość myszy: 25600 dpi

Typ podłączenia: Bluetooth

Liczba przycisków: 15

Logitech G604 Lightspeed

Taniej o 50 zł

Typ myszy: optyczny, przewodowa

Czułość myszy: 16000 dpi

Typ podłączenia: USB

Liczba przycisków: 19

Razer Naga Trinity

Taniej o 130 zł

Typ: mechaniczna

Typ podłączenia: USB, przewodowa

Przełączniki dla graczy: SteelSeries QX2 Red

Podświetlenie klawiszy: tak

SteelSeries Apex 7

Taniej o 120 zł

Typ: mechaniczna

Typ podłączenia: USB, przewodowa

Przełączniki dla graczy: Cherry MX Red

Podświetlenie klawiszy: tak

Corsair K68 Red Led Cherry MX Red

Zobaczcie również: Mega promocja na telewizory w RTV Euro AGD! Samsungi w świetnej cenie