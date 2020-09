Ogromny cyberatak na Call of Duty - dane kont graczy wykradzione!

Poważny atak phishingowy w Activision umożliwił hakerom na uzyskanie nazw użytkowników oraz ich haseł. Jak donosi Dexerto, ponad 500 000 kont zostało zhakowanych po publicznym ujawnieniu danych uwierzytelniających. Teraz hakerzy korzystają z tych informacji, by zmienić dane logowania.

Luka została zgłoszona przez użytkowników o pseudonimie TheGamingRevolution oraz Okami, którzy są związanie z Call of Duty i wielokrotnie przekazywali istotne informacje na długo przed oficjalnymi ogłoszeniami.

Activision accounts are apparently being leaked so change your password, although that might not even help because they're apparently generating 1,000 accounts every 10 minutes.