Ogromny wyciek ropy naftowej. Firma przyłapana przez satelitę

W czwartek, za pomocą zdjęć satelitarnych z kosmicznych firm Planet Labs i Maxar Technologies, został zidentyfikowany ogromny wyciek ropy w Zatoce Meksykańskiej.

Zdjęcia satelitarne i lotnicze pokazują, że ropa rozlewa się u wybrzeży centrum naftowo-gazowego w Luizjanie. Smugi pokrywają aż 10 mil i zostały zidentyfikowane przez Johna Scotta-Railtona, starszego badacza w centrum badawczym The Citizen Lab, który za pomocą zdjęć satelitarnych badał zniszczenia huraganu Ida.

Urzędnicy US Coast Guard uważają, że wyciek pochodzi ze starego rurociągu Talos Energy, firmy naftowo-gazowej z Teksasu, a huragan rzeczywiście może być odpowiedzialny za uszkodzenie rurociągu. Scott-Railton powiedział:

To, że udało się znaleźć ten wyciek wynika z faktu, że NOAA (amerykańska instytucja rządowa zajmująca się prognozowaniem pogody - przyp. red.) udostępniła publicznie zdjęcia lotnicze. Gdyby zdjęcia nie były upublicznione, byłoby znacznie trudniej odkryć to, co stało się wyraźnie rozwijającym się problemem środowiskowym.